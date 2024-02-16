Мишонова предложила ввести в Подмосковье новую выплату для детей с особыми потребностями

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка
В Подмосковье может появиться новая выплата для детей, больных сахарным диабетом, фенилкетонурией и целиакией. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова на заседании круглого стола в Доме правительства Московской области.
По данным подмосковного детского правозащитника, главная проблема детей с фенилкетонурией и целиакией – организация специального питания. Они нуждаются в пожизненной безбелковой и низкобелковой диете. А детям с сахарным диабетом трудно получить системы непрерывного контроля глюкозы в крови.
По итогам круглого стола в Минздрав России направят запрос с просьбой разъяснить применение федерального законодательства в этой части и дать рекомендации по организации питания детей с этими заболеваниями. Пока эти вопросы не урегулированы на федеральном уровне, омбудсмен предложила действовать на областном.
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«Мы проанализировали обращения от родителей детей с этими заболеваниями и пришли к выводу, что их пищевые особенности не учитывают при организации питания в школах и детсадах. Нет также условий для замеров глюкозы и инъекций. Есть и жалобы на то, что дети с сахарным диабетом 1 типа из-за отсутствия прописки в Подмосковье не получают специальные системы непрерывного контроля глюкозы», – сообщила Мишонова.
«Родители пишут, что такие продукты сложно приобрести, и они очень дорого стоят. Просят помочь организовать для их детей выдачу специальной продуктовой корзины или предоставить материальную компенсацию. С такой же проблемой сталкиваются родители детей с целиакией. Не раз обсуждали этот вопрос с нашими депутатами. Мне видится, что выплата компенсации – самый приемлемый вариант решения проблемы», – отметила Мишонова.Присутствующие на круглом столе депутаты Мособлдумы поддержали идею. В ближайшее время аппарат подмосковного детского уполномоченного направит соответствующее предложение региональным законодателям.
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Лора Луганская