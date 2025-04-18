Детский омбудсмен поддержала призыв демографа к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы

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Мнение демографа Руслана Ткаченко, который призвал женщин «не раздвигать ноги» до свадьбы, чтобы избежать нежелательных беременностей и абортов, сегодня разделяют многие россияне и оно соответствует понятиям духовно-нравственных ценностей, которые прописаны в 809-м указе Президента РФ. Об этом заявила детский омбудсмен РТ Ирина Волынец.
В беседе с «Татар-информом» она подчеркнула, что в первую очередь, учить молодое поколение нравственности должны мамы и папы, в том числе своим личным примером, так как дети повторяют за своими родителями.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане также отметила, что отказ от интимной близости до свадьбы практикуют многие религиозные семьи разных конфессий.
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«Я вообще не вижу в этом ничего плохого, абсолютно. Это действительно повышает ценность в глазах друг друга у будущих супругов», — добавила Волынец.Омбудсмен обратила внимание, что воспитывать в такой парадигме следует не только девочек, но и мальчиков.
«Чтобы не было такого, что мальчик с кем хочет гуляет с 12 лет, а девочка его ждет. И тогда такая система воспитания действительно станет лучшей профилактикой и заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательной беременности в подростковом возрасте, и вообще распущенности половой. Потому что, когда есть вседозволенность, когда нет тайны интимной жизни, тогда люди и не ценят друг друга, нет страха потерять человека», — считает Волынец.Читайте также:
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Данил Пономарев