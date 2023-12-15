Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова: Санкции Японии не выдерживают критики

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Токио расширил список санкций в отношении России. Ограничения ввели против начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ генерал-полковника Александра Лапина, и омбудсмена Донецкой народной республики Дарьи Морозовой, а также уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой.
«Обвинения в том, что мы незаконно перемещали детей из зоны боевых действий не выдерживают никакой критики, потому что мы действительно забирали детей из опасных территорий, которые подвергались обстрелам со стороны Украины. Это дети-сироты, дети без родителей, которые у нас обрели семьи. Сейчас я лично отвечаю за каждого ребёнка, который находится на нашей территории», — сказала Ксения Мишонова.Читайте также:
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Екатерина Шмакова