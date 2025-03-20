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Главная / Новости / Общество/ Детский омбудсмен РТ Волынец не поддержала запрет турецких сериалов в РФ

Детский омбудсмен РТ Волынец не поддержала запрет турецких сериалов в РФ

Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

Решить демографические вопросы в России только через запреты турецких сериалов нельзя. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, комментируя инициативу общественного движения «Ветераны России».
Напомним, представители движения предложили запретить турецкие сериалы в России из-за их негативного влияния на демографическую ситуацию. Так, инициаторы считают, что россиянки, насмотревшись таких картин, идеализируют образ мужчины и теряют интерес к российским представителям сильного пола.

«Одними запретами невозможно решить проблему, в том числе демографическую. Если мы запретим детям какие-то сериалы, фильмы, мультфильмы, то мы должны предложить что-то взамен. А что мы можем предложить взамен?» — отметила Волынец в беседе с «Татар-информ».

Она добавила, что в российских сериалах много измен, разводов и проституции. Многие из них пропагандируют развратную жизнь, обманы, козни, интриги.

Так, Волынец считает, что нужно не запрещать сериалы другой страны, а самим создавать позитивный контент, пропагандирующий многодетность, семейные ценности и любовь.

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Весенний солнцеворот 21 марта: как пробудить удачу и гармонию в жизни, народные приметы
20 марта 2025, 17:44

Фото: iStock/Muzka

В России 21 марта отмечают народный праздник Весенний солнцеворот, который символизирует приход весны и возвращение жаворонков. Этот день характеризуется равной продолжительностью дня и ночи.
Он также известен под названиями «Вербоносица», «Вербоносный день», «День весеннего равноденствия» и «Вешнее равноденствие». Название «Вербоносица» связано с тем, что к этой дате обычно начинает распускаться верба, которую наши предки считали магическим растением.

В этот день существует множество примет и традиций, укоренившихся в народной культуре. Более подробно о запретах и приметах читайте в материале «Радио 1».

История праздника

День весеннего равноденствия — один из древнейших праздников человечества, который отмечают многие народы мира. В этот день Солнце пересекает небесный экватор, продолжительность дня становится равной продолжительности ночи. С древних времен этот праздник символизировал пробуждение природы после зимы и начало нового жизненного цикла.

Фото: iStock/Muzka

Приметы дня

На Весенний солнцеворот существовали разнообразные традиции и обряды. Например, выпекали фигурки из теста в виде птиц, которые подкидывали вверх, веря, что это привлечет счастье и благополучие.

Распространены были гадания с использованием печенья «жаворонка», где в тесто добавляли мелкие предметы с определенными значениями, предсказывая будущее.

Кроме того, в этот день раскрашивали яйца, нанося на них знаки, символизирующие землю, солнце и новую жизнь, что позже стало традицией на Пасху.

Также к дню весеннего равноденствия приурочивалась традиция приносить в дом ветки вербы, считавшейся защитницей от бытовых неприятностей и болезней. В то же время с вербой были связаны и суеверия о ее негативном воздействии, например, о том, что посадка вербы может привести к смерти человека.

Несмотря на это, верба использовалась и в лечебных целях: из ее коры готовили чаи и отвары для лечения различных заболеваний.

Фото: iStock/lisaaMC

Что можно делать 21 марта

Встречать восход солнца
Это символизирует обновление жизни и начало нового этапа.

Приготовить праздничное блюдо
На Руси пекли блины, символизирующие солнце. Блины подавались с медом, вареньем или сметаной.

Украшать дом веточками вербы или березы
Эти растения считаются символами весны и обновления.

Запускать воздушных змеев
Этот обычай пришел из восточных культур и символизирует свободу и легкость.

Фото: iStock/diane39
Освящение воды
Вода, освященная в этот день, считается особо чистой и целительной.

Разжигать костры
Костры служили символом очищения и изгнания злых духов.

Обновление гардероба
Весенний солнцеворот — отличный повод избавиться от старых вещей и приобрести новые.

Отправляться на природу
Прогулки на свежем воздухе заряжают энергией и поднимают настроение.

Фото: iStock/gretanrk

Забота о здоровье
Занятия спортом, правильное питание и уход за собой помогут сохранить здоровье и красоту.

Что нельзя делать в этот день?

1. Ругаться и ссориться. Негативные эмоции могут негативно сказаться на дальнейшем течении года.

2. Заниматься тяжелой физической работой. Лучше посвятить этот день отдыху и созидательным занятиям.

3. Брать взаймы.

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Умер поэт и драматург Вадим Жук
Поэт, драматург и сценарист Вадим Жук скончался на 79-м году жизни
20 марта 2025, 17:27

Фото: iStock/jorgeantonio

Поэт и драматург Вадим Жук скончался на фестивале в Суздале Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе открытого российского международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест».
Поэт умер на 79-м году жизни. Как сообщает ТАСС, в этот момент рядом с ним находилась его жена Марина Курчевская.

Информация о причине смерти и месте прощания в настоящее время не известна.

Вадим Жук родился в 1947 году в Ленинграде. Окончил театроведческий факультет Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Его фильмография насчитывает более 15 проектов.

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В Петербурге завершается голосование за премию «Город в лицах»
20 марта 2025, 17:17

Фото: iStock/SergeyVButorin

Музыкант и певец Билли Новик пригласил жителей Санкт-Петербурга проголосовать за своего любимого героя на премии «Город в лицах».
Организаторами премии является официальное издание Правительства города — газета «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

«Премия «Город в лицах» — это не просто признание заслуг, а уникальное народное голосование. Петербуржцы голосуют за жителей нашего города — отзывчивых и неравнодушных профессионалов своего дела», — приводит «Петербургский дневник» слова Новика.

Каждый желающий сможет выбрать своего героя в 11 категориях. Все претенденты на награду были выдвинуты специализированными комитетами городского правительства и отмечены по результатам 2024 года.

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Перечислены самые популярные вегетарианские блюда у россиян
Вегетарианскими блюдами чаще всего интересуются жители Москвы и Петербурга
20 марта 2025, 15:30

Фото: iStock/vaaseenaa

Чаще всего вегетарианскими блюдами интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга, а самый большой интерес вызывает салат из свеклы. Такие данные приводит «Газета.Ru» по результатам исследования медиаплатформы о еде Food.ru.
Так, по данным издания, с 2021 года читатели искали рецепты приготовления блюд без мяса более 332 миллионов раз. При этом самым популярным стал салат из свеклы. Также россияне интересовались рецептом пирожков «Чудо», тесто для которых оставляют подниматься в прохладном месте.

Не остались без внимания хачапури с творогом на сковороде и рецепты сладкой выпечки.

При этом чаще всего рецепты без мяса искали жители Москвы и Санкт-Петербурга, чуть меньше вегетарианскими блюдами интересовались жители Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Новосибирска.

Тем временем врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, какими альтернативными блюдами во время Великого поста можно заменить мясо.

«На фоне дефицита белка необходимые аминокислоты можно найти в продуктах растительного происхождения — бобовых, гречке, сое. Большое количество кальция содержится в кунжуте, селена — в бразильских орехах, цинка — в тыквенных семечках», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что нельзя просто ограничивать себя в еде, необходимо находить альтернативу. Соломатина пояснила, что отказ от привычных продуктов питания является психологически сложным моментом для человека, а поэтому необходимо находиться в гармонии с собой.

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Как понять, что суп полезный, объяснила диетолог Соломатина

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НАСА не заплатила сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам
NYT: НАСА не заплатила сверхурочные пробывшим на МКС 286 дней астронавтам
20 марта 2025, 15:18

Фото: istockphoto/LaserLens

Пробывшие на МКС 286 дней вместо недели астронавты не получили от НАСА сверхурочных. Об этом пишет издание New York Times.
Уточняется, что Суни Уильямс и Бутч Уилмор прибыли на МКС в начале июня прошлого года. Полет осуществлялся, чтобы испытать корабль Boeing Starliner.

Однако у космического судна обнаружились проблемы с двигателем. В результате астронавтам удалось вернуться только 19 марта на Crew Dragon компании SpaceX.

Как отметили авторы, ссылаясь на представителя НАСА, Уилмор и Уильямс получают пять долларов в сутки в рабочих командировках.

Таким образом к годовой зарплате в размере примерно 150 тысяч долларов они получили приблизительно еще 1,5 тысячи, резюмировали журналисты.

Ранее канадская семья раскрыла причины переезда в Липецкую область.

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