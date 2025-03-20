Детский омбудсмен РТ Волынец не поддержала запрет турецких сериалов в РФ

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Решить демографические вопросы в России только через запреты турецких сериалов нельзя. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, комментируя инициативу общественного движения «Ветераны России».
Напомним, представители движения предложили запретить турецкие сериалы в России из-за их негативного влияния на демографическую ситуацию. Так, инициаторы считают, что россиянки, насмотревшись таких картин, идеализируют образ мужчины и теряют интерес к российским представителям сильного пола.
Она добавила, что в российских сериалах много измен, разводов и проституции. Многие из них пропагандируют развратную жизнь, обманы, козни, интриги.
Так, Волынец считает, что нужно не запрещать сериалы другой страны, а самим создавать позитивный контент, пропагандирующий многодетность, семейные ценности и любовь.
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«Одними запретами невозможно решить проблему, в том числе демографическую. Если мы запретим детям какие-то сериалы, фильмы, мультфильмы, то мы должны предложить что-то взамен. А что мы можем предложить взамен?» — отметила Волынец в беседе с «Татар-информ».
Она добавила, что в российских сериалах много измен, разводов и проституции. Многие из них пропагандируют развратную жизнь, обманы, козни, интриги.
Так, Волынец считает, что нужно не запрещать сериалы другой страны, а самим создавать позитивный контент, пропагандирующий многодетность, семейные ценности и любовь.
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Элина Позднякова