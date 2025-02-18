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Бали-бей Озчивит продаёт свидания за миллион долларов

Популярный турецкий актёр Бурак Озчивит готов встретиться с фанатками за $1 млн
Фото: istockphoto/grinvalds

Фото: istockphoto/grinvalds

Популярный в Турции и среди домохозяек России актёр Бурак Озчивит, по слухам, готов за деньги, причём немалые, встречаться со своими поклонницами. Свидание со звездой сериалов обойдётся в один миллион долларов.
В стоимость пакета романтического/коммерческого свидания входит селфи со звездой, возможность посидеть рядом на диване или за столиком и немного поболтать. Пока живы обеспеченные фанатки, актер может больше не сниматься, сообщает телеграм-канал «Только никому».

Бурак Озчивит — турецкий актер кино, телевидения и дубляжа. Параллельно с обучением в университете Мармара в Стамбуле Бурак начал модельную карьеру, в 2003 получил премию «Лучшая модель Турции», а в 2005 занял второе место на конкурсе «Лучшая модель мира».

В 2006 году Озчивит дебютировал в кино, сыграв в эпизоде в фильме «Минус 18». Слава обрушилась на актера после премьеры многосерийной исторической драмы «Великолепный век», где он предстал в образе османского воина Малкочоглу Бали-бея. В 2013 году Бурак сыграл главную роль в сериале «Королек — птичка певчая». Наибольшее признание принесла ему роль в сериале «Черная любовь», который получил премию Emmy, его показывали в 110 странах и перевели на 50 языков.

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#кино
#актёр
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«Не оскароносная работа»: Ирина Горбачёва жестко раскритиковала фильм «Анора»
19 февраля 2025, 23:03

Ирина Горбачёва (фото: Telegram @GORBACHEVAGORBACHEVA)

Актриса Ирина Горбачёва поделилась мнением о фильме независимого американского режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актёры. Свою оценку картине она дала в интервью YouTube-каналу Влада Аганова.
Артистка призналась, что фильм, получивший несколько номинаций на премию «Оскар», ей не понравился. В основной части она почувствовала «мощнейшую прокрутку».

«В середине вдруг идёт мощнейшая прокрутка. А я уже засыпаю, даже армяне не спасают. Вместо предыстории и настоящей любви показывают бесконечные игры. Выглядит неубедительно. Это не оскароносная работа, хоть Юра и выделяется», – подчеркнула Горбачёва.
Кроме того, актриса назвала сценарий фильма нелогичным. Так, отметила Ирина, главная героиня Майки Мэдисон представлена как сильная и независимая женщина. Однако в самых важных моментах картины она почему-то начинает вести себя пассивно и не пользуется возможностью исправить ситуацию.

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«Не иду за хайпом»: Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска песни «Веном бой»
19 февраля 2025, 22:50

Дмитрий Маликов (фото: Telegram @dmitry_malikov_official)

Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска новой песни.
Музыкант отметил, что в своих музыкальных экспериментах всегда чётко соблюдает границы дозволенного и не позволяет себе ничего лишнего.

«Знаете, почему я иду к молодежи? Нет, не за хайпом. За развитием. Проложить мостик между поколениями – это тоже работа, и я этим занимаюсь в разных проектах уже не первый год. Я всегда любил новое. Очень не хочу стагнации. Я не боюсь изменений, ведь именно в них и кроется будущее», – заявил Маликов.
Напомним, что на днях Маликов выпустил новую песню под названием «Веном бой». Хит покорил ТикТок, под новый трек певца снимают тысячи видео. Как следует из названия, вдохновлялся Маликов хитом, получившим мировую известность – «Сигма бой».

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«Таю, когда вижу этого человека»: Ярослав Могильников откровенно рассказал о личной жизни после расставания с Анной Пересильд
19 февраля 2025, 22:28

Ярослав Могильников (фото: Telegram @yage_mudriy)

17-летний актёр Ярослав Могильников, получивший популярность после выхода сериала «Слово пацана», намекнул на новые отношения после расставания с Анной Пересильд.
«Так скажем: есть кто-то, кто на меня сильно влияет в плане чувств. И я становлюсь такой… очень таю, когда вижу этого человека», – поделился актёр.

Ярослав также подчеркнул, что считает себя романтиком и всегда устраивает своей половинке сюрпризы.

Напомним, что бывшая девушка Могильникова и его коллега по съёмкам сериала, 15-летняя актриса Анна Пересильд, ранее рассказала, что тяжело пережила разрыв, но сейчас она чувствует себя прекрасно. К слову, поклонники уже заподозрили, что в личной жизни актрисы происходят перемены к лучшему. В последнее время её часто видят с 19-летним певцом Ваней Дмитриенко. Они даже вместе отправились на отдых в Турцию.

Ни Анна, ни Ваня не комментируют эти слухи, однако оставляют сердечки под постами друг друга в соцсетях.

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Известный продюсер заявил, что проклял Лолиту
19 февраля 2025, 22:11

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Известный продюсер Андрей Разин, работавший с группой «Ласковый май», раскритиковал певицу Лолиту Милявскую.
По его словам, артистка «наехала на него» и даже угрожала фразой о том, что ему не жить. После этого Разин назвал её главной провокаторшей российского шоу-бизнеса.

«Я давно проклял Лолиту. И своё проклятие я не сниму никогда. Все бывшие мужья пережили шок. Она их избивала, угрожала, обращалась к бандитам. Она – самый большой провокатор нашей эстрады», – отметил Разин.
Говоря о скандалах с участием певицы, Разин подчеркнул, что у него есть подробности резонансной «голой вечеринки», на которой в числе прочих была и Лолита.

Продюсер подчеркнул, что на проведение этого мероприятия было потрачено 84 тысячи долларов, которые были выделены США. Этой вечеринкой американцы хотели показать, что происходит в России. Туда заточили всю «мерзость» и заставили быть в неглиже.

Разин добавил, что ни один артист «Ласкового мая» не позволил бы себе такого унижения.

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#певица
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Звезда «Дома-2» Арай Чобанян вышел на связь после заявления Ирины Пинчук о разводе
19 февраля 2025, 21:53

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Личный блог Арая Чобаняна был взломан хакерами. После этого его жене Ирине Пинчук прислали скрины переписок супруга с другими женщинами. Участник «Дома-2» после продолжительного молчания прокомментировал произошедшее.
Отметим, что из полученных переписок вскрылось, что Арай изменял супруге в том числе тогда, когда она лежала в больнице с угрозой выкидыша. Узнав об этом, Ирина в среду объявила о разводе.

К вечеру Чобанян объявился и с другого аккаунта в соцсетях опубликовал историю со странным содержанием.

«Тёмные времена показывают светлых людей. Придёт время, и вы узнаете всю правду», – написал участник реалити-шоу.
Правда, судя по серьёзным оскорблениям Пинчук в адрес пока ещё мужа, заслужить прощение ему будет трудно.

К слову, вопрос об изменах Чобаняна всплывал и раньше. Так, ещё в середине января подписчик спросил, правда ли, что Ирина намерена развестись с мужем из-за его измен. Тогда женщина призвала не верить глупой информации, которую специально форсят различные паблики для привлечения внимания.

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#соцсети
#шоу-бизнес
#семья
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