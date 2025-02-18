Бали-бей Озчивит продаёт свидания за миллион долларов

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Популярный в Турции и среди домохозяек России актёр Бурак Озчивит, по слухам, готов за деньги, причём немалые, встречаться со своими поклонницами. Свидание со звездой сериалов обойдётся в один миллион долларов.
В стоимость пакета романтического/коммерческого свидания входит селфи со звездой, возможность посидеть рядом на диване или за столиком и немного поболтать. Пока живы обеспеченные фанатки, актер может больше не сниматься, сообщает телеграм-канал «Только никому».
Бурак Озчивит — турецкий актер кино, телевидения и дубляжа. Параллельно с обучением в университете Мармара в Стамбуле Бурак начал модельную карьеру, в 2003 получил премию «Лучшая модель Турции», а в 2005 занял второе место на конкурсе «Лучшая модель мира».
В 2006 году Озчивит дебютировал в кино, сыграв в эпизоде в фильме «Минус 18». Слава обрушилась на актера после премьеры многосерийной исторической драмы «Великолепный век», где он предстал в образе османского воина Малкочоглу Бали-бея. В 2013 году Бурак сыграл главную роль в сериале «Королек — птичка певчая». Наибольшее признание принесла ему роль в сериале «Черная любовь», который получил премию Emmy, его показывали в 110 странах и перевели на 50 языков.
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Бурак Озчивит — турецкий актер кино, телевидения и дубляжа. Параллельно с обучением в университете Мармара в Стамбуле Бурак начал модельную карьеру, в 2003 получил премию «Лучшая модель Турции», а в 2005 занял второе место на конкурсе «Лучшая модель мира».
В 2006 году Озчивит дебютировал в кино, сыграв в эпизоде в фильме «Минус 18». Слава обрушилась на актера после премьеры многосерийной исторической драмы «Великолепный век», где он предстал в образе османского воина Малкочоглу Бали-бея. В 2013 году Бурак сыграл главную роль в сериале «Королек — птичка певчая». Наибольшее признание принесла ему роль в сериале «Черная любовь», который получил премию Emmy, его показывали в 110 странах и перевели на 50 языков.
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Александр Бойцов