Бали-бей из «Великолепного века» снова прилетел в Россию и сфотографировался в шапке-ушанке

Бурак Озчивит (Фото: Инстаграм* @burakozcivit)
Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в РФ для участия в двух концертах. Он сфотографировался в шапке-ушанке и поделился кадрами в личном блоге.
Звезда «Великолепного века» и «Черной любви» часто бывает в России, принимает участие в проектах и с радостью общается с фанатами. Накануне Бурак вновь прилетел в рамках киноконцерта «Музыка турецких сериалов». В прошлый раз выступление артиста было принято с восторгом, поэтому проект решили повторить.
Сначала турецкий актер 9 февраля побывал в Альметьевске. Он снялся в фотосессии в длинном пуховике и шапке-ушанке. Вечером Бурак надел синий костюм в полоску и фотографировался с поклонниками в зале, передавала газета «Комсомольская правда».
Бурак Озчивит (Фото: Инстаграм* @burakozcivit)
На другой день Озчивит отправился в Москву. На концерте будут звучать песни из различных сериалов, в том числе «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие», «Ветреный» и другие. Разговаривать с артистом на сцене будет ведущий Иван Чуйков.
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Сначала турецкий актер 9 февраля побывал в Альметьевске. Он снялся в фотосессии в длинном пуховике и шапке-ушанке. Вечером Бурак надел синий костюм в полоску и фотографировался с поклонниками в зале, передавала газета «Комсомольская правда».
Бурак Озчивит (Фото: Инстаграм* @burakozcivit)
На другой день Озчивит отправился в Москву. На концерте будут звучать песни из различных сериалов, в том числе «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие», «Ветреный» и другие. Разговаривать с артистом на сцене будет ведущий Иван Чуйков.
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Ольга Енгалычева