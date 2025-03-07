«У них там всё выпукло»: Ирину Алферову покорили турецкие актеры

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Народная артистка России Ирина Алферова призналась, что увлеклась турецкими сериалами. Сначала она стеснялась этого, однако позже узнала, что ее интересы разделяют многие знакомые и звезды российского шоу-бизнеса.
Алферова оценила внешний вид мужчин-актеров и удивилась, как дерзко ведут себя женщины в мусульманской стране.
Она также обратила внимание на свободу поведения женщин в мусульманской стране, которые носят короткие юбки, кофточки с декольте и откровенно измываются над мужчинами. Тем не менее последние не перестают любить их.
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«Понимаете, у них там всё выпукло: есть он и она, они любят друг друга. Это то, на что хочется смотреть снова и снова. Боже мой, как он на нее смотрит! Какие красивые мужики! Все разные: один беленький, другой маленький, третий огромный. Но все — невозможные!» — восторженно отметила Алферова.
Она также обратила внимание на свободу поведения женщин в мусульманской стране, которые носят короткие юбки, кофточки с декольте и откровенно измываются над мужчинами. Тем не менее последние не перестают любить их.
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Элина Позднякова