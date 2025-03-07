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«У них там всё выпукло»: Ирину Алферову покорили турецкие актеры

Ирина Алферова призналась, что покорена турецкими сериалами
Фото: iStock/9parusnikov

Фото: iStock/9parusnikov

Народная артистка России Ирина Алферова призналась, что увлеклась турецкими сериалами. Сначала она стеснялась этого, однако позже узнала, что ее интересы разделяют многие знакомые и звезды российского шоу-бизнеса.
Алферова оценила внешний вид мужчин-актеров и удивилась, как дерзко ведут себя женщины в мусульманской стране.

«Понимаете, у них там всё выпукло: есть он и она, они любят друг друга. Это то, на что хочется смотреть снова и снова. Боже мой, как он на нее смотрит! Какие красивые мужики! Все разные: один беленький, другой маленький, третий огромный. Но все — невозможные!» — восторженно отметила Алферова.

Она также обратила внимание на свободу поведения женщин в мусульманской стране, которые носят короткие юбки, кофточки с декольте и откровенно измываются над мужчинами. Тем не менее последние не перестают любить их.

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«Осадочек остался»: Кудрявцева приняла извинения Сарика Андреасяна, назвавшего ее тварью
Кудрявцева приняла извинения Сарика Андреасяна, назвавшего ее тварью
07 марта 2025, 14:38

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Извинения от кинорежиссера Сарика Андреасяна приняла телеведущая Лера Кудрявцева. Скандал между знаменитостями произошел в 2021 году, когда Кудрявцева на «Новой волне» неудачно пошутила о работах своего коллеги по цеху.
«И реально они как фильмы Сарика Андреасяна: их много, но, как говорится, хорошего мало», — произнесла Кудрявцева в одной из сценарных подводок.
«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь?» — ответил ей Андреасян, написав пост в соцсетях.
Мужчина тогда порекомендовал Кудрявцевой проверять произносимую информацию.

Позже стало известно, что Андреасян извинился в беседе с Еленой Хангой.

«На самом же деле Лера — умная девочка, добрая. Я бы не хотел, чтобы она обиду какую-то держала. Лера Кудрявцева — прекрасная женщина, я, как мужчина, не должен был срываться на ней. Честно, я извиняюсь, она замечательная. Я готов это сказать», — высказался он.
Кудрявцева опубликовала отрывок интервью в личном блоге.

Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая продала свое дело.

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Mash: Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома»
07 марта 2025, 14:35

Юлия Высоцкая (Фото: instagram*/juliavysotskayaofficial)

Свой бизнес «Едим дома» продала актриса Юлия Высоцкая, пишет Telegram-канал Mash. Речь идет о кулинарных студиях, закусочных и производстве товаров.
По информации журналистов, убытки спровоцированы в том числе видео-мемами с обугленными сырниками, макаронами с водкой и горящим шашлыком. Уточняется, что выручка одной из компаний, которая занималась франшизой Высоцкой, стала падать с середины 2022 года. Убытки в 2023 году составили 99 тысяч.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Бурунов опроверг наличие долга в почти 11 миллионов рублей перед налоговой службой. По словам представителей знаменитости, произошел технический сбой.

Кроме того, пользователи сети набросились на братьев Меладзе после нового трека «Игры». Подробнее в нашем материале.

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«Хватит нытья»: братьев Меладзе упрекнули в тоске по Брежневой после песни «Игры»
Меладзе с братом упрекнули в тоске по Брежневой после премьеры песни «Игры»
07 марта 2025, 14:12

Валерий Меладзе (Фото: instagram*/meladzevalerian)

Пользователи сети считают, что Константин Меладзе тоскует по Вере Брежневой. Поводом для этого послужил его новый трек «Игры», который исполнил его брат Валерий.
«А ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя. Я привык, но тростиночка тоненькая меня насквозь пронзила опять. А ты играешь в игры, правила которых ты каждый день меняла сама. И я видел, как вместе с тобой этот мир потихонечку сходит с ума», — утверждает Меладзе.
По мнению юзеров, похожие композиции уже выходили. Кроме того, они уверены, что «старые песни круче».

«Константин, хватит уже этого нытья о прошлом. Вас любят в России, но тосковать с вами по Брежневой не очень хочется…» — сказано в одном из фанатских комментариев.
Брак Брежневой с Меладзе был заключен в октябре 2015 года, а в октябре 2023 исполнительница сообщила о разводе.

Ранее сообщалось, куда не пришел Александр Буйнов.

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Буйнов не пришел на запись ток-шоу о ДТП, несмотря на обещания
07 марта 2025, 13:27

Александр Буйнов (Фото: Instagram*/buinovofficial)

Артист Александр Буйнов не пришел на запись ток-шоу на тему произошедшего в Подмосковье ДТП с его участием. Как пишут бьюти-обозреватели, исполнитель обещал прийти.
Инцидент, случившийся в Наро-Фоминском районе Московской области 26 февраля, продолжают обсуждать. Буйнов сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. Очевидцы тогда утверждали, что певец даже не вышел из автомобиля и предлагал «все порешать» прямо на месте, не дожидаясь инспекторов, но семья пострадавшей отказалась.

Сам певец заявил, что находится на связи с родственниками пострадавшей. По словам юристов, Буйнову может грозить лишение прав или же штраф.

Ранее сообщалось, что жена Александра Буйнова высказалась о ДТП.

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Роман с Сати Казановой, участие в «Фабрике звезд» и скандалы из-за лишнего веса: чем занимается солист группы «Корни» Алексей Кабанов
07 марта 2025, 13:12

Алексей Кабанов (Фото: Инстаграм* @alexey__kabanov)

После «Фабрики звезд» солисты группы «Корни» пропадали на гастролях и купались в лучах славы. Однако в последние годы Алексей Кабанов жалуется на спад карьеры, а деньги зарабатывает благодаря инвестициям.
О том, в каких скандалах был замешан Алексей Кабанов, как сложилась его личная жизнь и чем артист занимается сегодня — в материале «Радио 1».

Биография


Алексей Кабанов родился 5 апреля 1983 года в Москве в семье физиков. С юных лет мальчик тяготел к творчеству и любил петь, однако в школе он учился плохо. Зачастую Алексей прогуливал уроки, устраивал драки и доводил преподавателей. Чтобы исправить ситуацию, мать и отец Кабанова отдали его в музыкальную школу, в класс флейты.

Как и многие дети, будущий певец хотел бросить уроки музыки. Некогда очарованный миром творчества, мальчик теперь ненавидел его. Два раза он принимал участие в одинцовском конкурсе флейтистов и занимал второе место. Примечательно, что помимо музыкальной школы Алексей посещал драматический кружок.

Спустя время молодой человек начал играть на синтезаторе и любовь к музыке снова вернулась к нему. После окончания школы Кабанов поступил в музыкальный колледж импровизационной музыки, который не окончил из-за того, что его пригласили в проект «Фабрика звезд».

«Фабрика звезд»


В 2002 году Алексей увидел по телевизору рекламу о наборе участников в проект «Фабрика звезд». Предприимчивый парень, несмотря на пессимистичный настрой семьи, отвез кассету со своими песнями в «Останкино». Спустя несколько дней его пригласили на прослушивание, которое Кабанов успешно прошел.

Зрителям запомнилось выступление юноши на одном из отчетных концертов с Татьяной Булановой. Вместе они исполнили композицию «Мой сон».

Алексей Кабанов (Фото: кадр из выступления «Фабрика звезд»)

26 декабря 2002 года победителями первой «Фабрики звезд» на сцене СК «Олимпийский» объявили группу «Корни» в составе Александра Асташёнка, Алексея Кабанова, Павла Артемьева и Александра Бердникова.

Призеры получили контракт на запись первого альбома, съемку видеоклипа с эфиром на Первом канале, концертный тур по городам России, а также они стали официальными представителями страны на международном фестивале Eurobest-2003 в Каннах (на конкурсе заняли 6-е место).

«Корни»


В декабре 2003 года «Корни» выпустили дебютный альбом «На века». На четыре песни из него были сняты клипы. Композиции «Я теряю корни», «Плакала береза», «С днем рождения, Вика» и «Ты узнаешь ее» стали хитами. В том же году группа получила премию «Золотой граммофон» за песню «Ты узнаешь ее». Спустя год «Корни» отправились в первый гастрольный тур по России вне «Фабрики звезд».

В канун 2005 года участники коллектива начали работу над сольными проектами, вошедшими в альбом «Дневники». Презентация состоялась в мае 2005-го на последнем звонке в обычной московской школе. Резонанс вызвала исполненная Кабановым песня «Про несчастную любовь» с рэп-партией, в которой присутствовали нецензурные выражения.

В апреле 2006 года «Корни» выпустили песню «Хочешь, я тебе спою». Видео на композицию снял ведущий украинский клипмейкер Виктор Придувалов, решивший сюжетно связать ролики группы «Корни» и Виктории Дайнеко.

Алексей Кабанов (Фото: кадр из выступления «25 этаж»)

В августе группа выпустила клип на песню «Наперегонки с ветром», ставшую саундтреком к телесериалу «Кадетство» на телеканале СТС. В начале 2007 года коллектив представил новую композицию «Закрыть глаза» («К тебе»), которая звучала в фильме «В ожидании чуда».

В 2010 году коллектив покинули Александр Асташёнок и Павел Артемьев. На смену им пришел Дмитрий Пакуличев. В связи с этим был снят клип на песню «Не может быть». А летом того же года состоялся релиз композиции Алексея Кабанова и Володи Aspirin под названием «Лети».

Алексей Кабанов продолжил выступать в составе «Корней» и одновременно выпускать сольные композиции. Стоит отметить, что к определенному моменту молодой человек начал задумываться о собственных перспективах. В 2020 году исполнитель получил образование телеведущего в школе Первого канала.

На сегодняшний день артист остается частью сплоченного коллектива.

Личная жизнь


С будущей супругой Розалией Алексей Кабанов познакомился в интернете. Девушка написала певцу сообщение, но тот ее сразу же отверг.

По словам музыканта, он подумал, что его обманывает мошенница. Но спустя время Алексей все же пригласил Розалию в кино.

«Когда увидел ее, еще раз ей не поверил. Она такая хрупкая, что я решил, что имею дело с несовершеннолетней! А Роза-то уверяла, что ей 22 года. Я даже попросил у нее паспорт», — делился артист.

Спустя 11 месяцев после знакомства Кабанов сделал предложение девушке. Это произошло на концерте «Корней». 13 сентября 2013 года Алексей и Розалия поженились.

В 2014 году у супругов родилась дочь, которую назвали Алисой.

Алексей Кабанов с дочерью (Фото: Инстаграм* @alexey__kabanov)

«Мы с самого начала понимали, что брак — это очень серьезная затея, а не просто всплеск эмоций. Конечно, как все обычные люди, мы и ссоримся, и миримся, и бытовые проблемы решаем. Разве существуют такие люди, которые не ссорятся?» — рассказывали супруги о своем браке в одном из интервью.

В 2022 году пресса активно обсуждала личную жизнь Алексея в связи с его заявлениями в адрес Сати Казановой. В августе 2022 года участник группы «Корни» выложил в социальной сети ролик, в котором рассказал о том, что встречался с бывшей «фабриканткой». В ноябре 2022 года Сати Казанова заявила в интервью Яне Чуриковой, что у нее не было романтических отношений с Кабановым. Она также добавила, что Кабанов снял видео в состоянии алкогольного опьянения.

«Это не были отношения. Это был скорее флирт. Я просто развлекалась. А для него это было не развлечение. Видимо это и вызвало обиду», — призналась певица.

После этого артист извинился перед Сати Казановой в соцсетях.

Скандалы


В 2019 году Алексей Кабанов стал участником скандала. Конфликт начался на странице артиста в соцсети из-за его лишнего веса. Одна из подписчиц упрекнула музыканта в том, что он располнел. Алексей не стал сдерживать эмоции и написал в комментариях бывшей поклонницы оскорбительные слова. Ситуация разрешилась тем, что певец был вынужден принести публичные извинения в выпуске программы «На самом деле». Иначе оскорбленная девушка грозилась подать в суд.

Примечательно, что и следующий скандал тоже касался лишнего веса. теперь сам Кабанов оскорбил западную исполнительницу Билли Айлиш. По словам Алексея, он просто забыл, как ее зовут, и назвал «певицей с лишним весом». Грубое выражение участника группы «Корни» возмутило и поклонников певицы, и аудиторию в целом.

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