В ГД предложили выплачивать семьям по 60 тыс. рублей ежемесячно за каждого ребёнка

10 июня 2025, 15:01

Депутат Фёдоров призвал выплачивать по 60 тыс. руб. ежемесячно за каждого ребёнка

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Пособие на ребёнка необходимо устанавливать, опираясь на расходы семьи на содержание детей, а не на размер средней зарплаты. Об этом сообщил депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.





Ранее в нижней палате парламента предложили ввести прогрессивный размер пособия по уходу за ребёнком, который будет увеличиваться по мере рождения второго и последующих детей. Из выдвинутой инициативы следует, что при рождении первого ребёнка будет сохраняться текущий размер пособия в 40% от среднего заработка лица за последние два года, при рождении второго ребёнка увечится до 50%, при рождении третьего – на 100% и так далее.



Однако Фёдоров заявил, что привязка пособия к среднему заработку является неправильным подходом. Лучше привязывать к расходам семьи на ребёнка.





«То есть государство должно снимать с семей расходы на ребёнка, а зарплата родителей значения иметь не должна. Допустим, расходы на одного ребёнка составляют 60 тыс. рублей. Родился ребёнок в семье – 60 тыс. рублей в месяц надо выдать. Соответственно, если в семье два ребенка, то выдавать 120 тыс. рублей в месяц и так далее», – предложил собеседник «Татар-информ».