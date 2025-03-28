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Детский омбудсмен указала на неожиданную проблему в РФ

Волынец: в РФ низкий процент восстановления после лишения родительских прав
Фото: iStock/RomoloTavani

Фото: iStock/RomoloTavani

В России очень низкий процент восстановления родительских прав после их лишения. Об этом заявила детский омбудсмен по РТ Ирина Волынец, сообщает «Татар-информ».
По ее словам, только в Татарстане порядка 500 семей в год лишаются родительских прав, а восстанавливаются — менее 3%.
«У нас есть проблема с восстановлением в родительских правах. Если после ограничения за последние три года около 10% родителей в правах восстановились, то по лишению восстановление — менее 3%», — поделилась уполномоченный по правам ребенка в республике.
Однако Волынец добавила, что в регионе удалось добиться снижения количества семей, в которых ситуация доходит до лишения родительских прав.

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#уполномоченный
#омбудсмен
Лидера группы «Мумий Тролль» потребовали признать иностранным агентом
Глава ФПБК Бородин призвал признать иноагентом лидера группы «Мумий Тролль»
28 марта 2025, 23:49

Илья Лагутенко (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Лидера российской рок-группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко призвали признать иностранным агентом. С соответствующим заявлением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
В беседе с NEWS.ru он указал, что музыкант ездит с турами по Европе и, соответственно, получает там деньги, что можно назвать иностранным финансированием.
«Во-первых, он катается по странам НАТО, это давно всем известно, что он проводит там концерты. Это и есть прямое финансирование от стран НАТО, уже можно спокойно признавать его иноагентом. Мы за ним давно наблюдаем, смотрим, где он катается, где он дает концерты», — пояснил глава ФПБК.
Бородин добавил, что будет направлять соответствующий запрос в Генпрокуратуру, а источники финансирования изучит Росфинмониторинг.

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Эксперт рассказал об отличиях такси сегодняшнего и прошлого
Эксперт Яблоков: нынешнее такси приспособлено для интровертов
28 марта 2025, 23:43

Фото: istockphoto/Apriori1

Недавно во всем мире отметили День таксиста. Транспортный эксперт Павел Яблоков рассказал об основных отличиях услуг такси нынешнего и прошлого. По его словам, сейчас сервис полностью приспособлен для интровертов, так как указывая в приложении маршрут из точки А в точку Б, он может поставить пункт об отказе общения с водителем.
«Раньше общение таксиста и пассажира было неформальным. Конечно, были фиксированные цены на поездку, но часто таксисты просто «забывали» включать счетчик и называли произвольную стоимость поездки. А счетчик работал в основном для приезжих туристов, которые не знали город», — поделился эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время стало известно, что только с начала года в Санкт-Петербурге возбудили 139 исполнительных производств в отношении велосипедистов и самокатчиков. Как сообщает «Петербургский дневник», сумма взысканий уже достигла 111 тысяч рублей.
«А в прошлом году в отношении нарушителей ПДД на электротранспорте было возбуждено 2300 исполнительных производств на общую сумму более 1,8 миллиона рублей. <…> Чаще всего правонарушения на велосипеде и самокате совершают жители Центрального, Приморского и Кировского районов», — отмечает издание.
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#машины
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Астрономы заявили о вспышке на Солнце
Богачев: На Солнце произошла мощная вспышка, но она не опасна для Земли
28 марта 2025, 22:58

Фото: istockphoto/murat4art

Мощная вспышка балла X произошла на Солнце, но она, предварительно, не опасна для планеты, пишет РИА Новости со ссылкой на главу лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.
«На Солнце зарегистрирована вспышка высшего балла X. Уровень — X1.1. Событий данного класса на Солнце не наблюдалось более месяца. Последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля», — прокомментировал Богачев.

Собеседник добавил, что на восточном краю Солнца произошел взрыв. Отмечается, что место формирования вспышки будет вблизи от линии Солнце — Земля через несколько дней. Богачев предупредил, что, если вспышка предвещает новую серию активности, то прямые удары по планете будут возможны с середины грядущей недели.

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#мир
#солнце
#природа
#новости
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Власти Таиланда назвали землетрясение крупномасштабным бедствием
28 марта 2025, 22:42

Фото: istockphoto/allanswart

Землетрясению в Таиланде присвоен третий уровень из четырех, его можно классифицировать крупномасштабным бедствием, заявил глава МВД Анутхин Чанвиракун. Он является командующим по ликвидации последствий стихийных бедствий.
«Уровень противодействия стихийным бедствиям повышен до крупномасштабного бедствия (уровень 3 из 4) в соответствии с национальным планом по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий», — приводит его слова департамент по смягчению последствий стихийных бедствий.
В департаменте подчеркнули, что оценку ущерба проведут после того, как ситуация стабилизируется. Днем стало известно, что в Бангкоке ввели режим ЧП на фоне землетрясений. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават.

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#мир
#таиланд
#землетрясение
#новости
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Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния
Baza: Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния
28 марта 2025, 20:00

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Рэпер Паша Техник находится в коме, его не могут перевезти в Россию из-за критического состояния. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Музыканту диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. По данным Telegram-канала, на операцию требуется 10 млн рублей.

Близкие Техника собрали 5 млн рублей, остальную сумму пытаются найти через социальные сети. Рэпера подключили к аппарату ЭКМО.

Напомним, 40-летнего Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде.

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#нарколог
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#музыкант
#госпитализация
#таиланд
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