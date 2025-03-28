Детский омбудсмен указала на неожиданную проблему в РФ

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В России очень низкий процент восстановления родительских прав после их лишения. Об этом заявила детский омбудсмен по РТ Ирина Волынец, сообщает «Татар-информ».
По ее словам, только в Татарстане порядка 500 семей в год лишаются родительских прав, а восстанавливаются — менее 3%.
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«У нас есть проблема с восстановлением в родительских правах. Если после ограничения за последние три года около 10% родителей в правах восстановились, то по лишению восстановление — менее 3%», — поделилась уполномоченный по правам ребенка в республике.Однако Волынец добавила, что в регионе удалось добиться снижения количества семей, в которых ситуация доходит до лишения родительских прав.
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Данил Пономарев