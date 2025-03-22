В России предложили гасить 20% ипотеки за каждого ребенка

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Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец предложила гасить 20% ипотеки за каждого рожденного в семье ребенка. В беседе с «Татар-информом» она подчеркнула, что жилищный вопрос — основное, из-за чего пары боятся заводить детей.
«Нужно менять парадигму нашего сознания — и общественного, и личного – в пользу детей. Но опять-таки подчеркнем, что нельзя никого заставить рожать. Это должно быть искреннее желание самих людей. Для этого нужна поддержка семей с детьми и правильное позиционирование таких семей в медиапространстве», — поделилась Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.Волынец добавила, что есть два ключевых направления в помощи молодым семьям — это материальная поддержка и решение жилищного вопроса. Инициативу о погашении 20% ипотеки за каждого ребенка, которую она уже предложила на федеральном уровне, она назвала «самой лучшей пропагандой рождения детей».
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