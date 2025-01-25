В России поддержали инициативу поднять декретные пособия студенткам в 10 раз

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Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец поддержала инициативу Минтруда России увеличить размер декретных пособий студенткам в 10 раз. Об этом она заявила в беседе с «Татар-информом».
«Более того, благодарна депутату Госдумы Ярославу Нилову, который поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка в РТ о повышении стипендий студентам-очникам. По нашему предложению размер минимальной стипендии должен быть не менее одного МРОТ, а прожиточный минимум в России с марта 2025 года будет составлять 23 тысяч рублей», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.Волынец добавила, что в Министерстве труда также поддержали ее прошлогоднюю инициативу о включении в пенсионный стаж всего периода по уходу за детьми, когда сейчас учитывается лишь декрет за трех детей, а за последующих — нет.
«Это сказывалось на размере пенсии, поскольку стаж был маленький и прерывался. Теперь все периоды ухода за ребенком будут включаться в пенсионный стаж матери. Если студентки будут знать об этом, это поспособствует раннему замужеству и рождению детей», — подчеркнула детский омбудсмен республики.Читайте также:
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