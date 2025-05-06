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Омбудсмен Волынец назвала способ борьбы с бедностью для семей с детьми

Фото: iStock / Ivan-balvan

Фото: iStock / Ivan-balvan

Для снижения уровня бедности среди семей с детьми в России нужно пересмотреть систему оплаты труда. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
«Уровень бедности не только многодетных, но и всех семей с детьми должен быть снижен до нуля процентов. Но это идеальная картинка, и нужно реально смотреть на жизнь. Нам надо пересмотреть оплату труда. Если у наших граждан будет возможность иметь достойную зарплату, тогда не будет необходимости в пособиях. Деньги, которые выдаются государством, могут порождать иждивенческие настроения, либо кто-то может начать злоупотреблять этими средствами», – сказала детский омбудсмен Татарстана «Татар-информ».
Она отметила, что часто семьи, действительно нуждающиеся в государственной поддержке, не могут получить её из-за несоответствия официального дохода установленным нормам.
«Ко мне часто обращаются малообеспеченные граждане, которые не могут получить государственные меры поддержки, потому что у них официальный доход превышает установленный норматив. Либо имеющееся в собственности жилье превышает норму на несколько квадратных метров. В результате эти семьи лишаются возможности получить материальную господдержку», – отметила Волынец.
Она добавила, что в то же время есть люди, имеющие серьёзный доход, но неофициальный. Однако они получают ещё и господдержку.

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#семьи с детьми
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#татарстан
Психолог раскрыл секреты борьбы с эмоциональным стрессом
Психолог Хорс: Стресс полезен, пока его не становится слишком много
06 мая 2025, 17:44

Фото: iStock/sqback

Психолог Михаил Хорс делится методами борьбы с эмоциональным стрессом, акцентируя внимание на осознании и изменении жизненных установок. Это позволяет людям прекратить излишние переживания и научиться активно реагировать на стрессовые ситуации.
В интервью Общественной Службе Новостей кандидат психологических наук, практикующий психолог и автор Михаил Хорс объяснил, что эмоции, которые накапливаются в различных сферах жизни и превращаются в стресс, зависят от отношения человека к происходящему.

Специалист подчеркивает, что выход из состояния стресса начинается с осознания того, что не все обстоятельства можно контролировать. Это понимание помогает человеку найти силы для работы над своими убеждениями и принять тот факт, что жизнь может развиваться иначе, чем он ожидал, что является естественным процессом. Сделав акцент на действиях вместо переживаний, человек может научиться реагировать на новые стрессовые ситуации не страданием, а активными шагами, отметил Михаил Хорс.

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Экономист объяснил дефицит профессий учителей, врачей и курьеров в России
Экономист Капелюшников: Учителей и врачей не хватает из-за перегрева экономики
06 мая 2025, 17:27

Фото: iStock/Zhang Shu

В настоящее время наблюдается нехватка работников в таких сферах, как образование, здравоохранение, правоохранительные органы, промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство. Даже курьеры стали дефицитом, о чем регулярно сообщают маркетплейсы и службы доставки. Критичность ситуации подтверждается данными Центробанка, согласно которым в конце 2024 года две трети российских компаний испытывали кадровый голод.
Заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ и доктор экономических наук Ростислав Капелюшников объясняет, что текущая ситуация на российском рынке труда является результатом дисбаланса между спросом и предложением. В интервью Общественной Службе Новостей он отметил:

«Такой дефицит может возникать не только из-за отсутствия людей, но и из-за чрезмерного спроса на них. Основная причина текущей ситуации заключается именно в этом. Экономика перегрета из-за перехода на полувоенные рельсы, и спрос на рабочую силу поддерживается на высоком уровне. Это приводит к нехватке работников, большому количеству открытых вакансий и исторически низкому уровню безработицы. Секторы экономики конкурируют за ограниченные ресурсы рабочей силы, пытаясь привлечь сотрудников повышением зарплат. В результате возникает гонка, где работники переходят с одной работы на другую, но общее положение остается прежним».
Капелюшников также отметил, что первоначально повышенный спрос на кадры возник в военно-промышленном комплексе под воздействием государственного стимулирования, однако теперь он наблюдается во всех секторах экономики.

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#работники
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Названо число аккредитованных представителей СМИ на «Бессмертный полк» в Петербурге
На «Бессмертный полк» в Петербурге аккредитовалось почти 300 представителей СМИ
06 мая 2025, 17:22

Фото: istockphoto/Sapozhnikov Pavel

Практически 300 журналистов международных, федеральных и региональных СМИ аккредитовались на акцию «Бессмертный полк» в Петербурге. Как пишет «Петербургский дневник», шествие пройдет 9 мая на Невском проспекте впервые с начала пандемии коронавируса.
В частности, акцию посетят представители агентств Associated Press, ТАСС, РИА Новости, «Синьхуа», медиасети «Аль-Маядин», телерадиокомпании НТВ и Первого канала.

«Нашим приоритетом остается обеспечение безопасности всех участников «Бессмертного полка», — прокомментировал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Основная входная зона будет расположена на площади Александра Невского. Формирование колонны будет проходить по всему Невскому проспекту до его пересечения с Суворовским. Оптимальное время прихода — около полудня. Шествие начнется в 14:00. Оно пройдет за один час от площади Восстания до Дворцовой.

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Эксперт раскрыл необычные места обитания тараканов в Кузбассе
Эколог Скалон: летом тараканы могут временно перемещаться на улицу
06 мая 2025, 17:21

Фото: iStock/Panlrob Samsuwan

Недавно кузбассовцы начали публиковать в соцсетях шокирующие видео с большим количеством тараканов, которые можно увидеть не только в домах, но и на улицах. Это вызывает недоумение, ведь тараканы обычно не живут в дикой природе. Профессор кафедры экологии и природопользования ИБЭиПР КемГУ Николай Васильевич Скалон объяснил поведение насекомых.
«В природе тараканов нет. В домах обитают два вида: черный и рыжий (или прусак). Эти насекомые предпочитают тепло и могут покидать свои привычные места обитания летом. На видео запечатлен черный таракан, который обычно встречается в подвалах и ванных комнатах. Прусак меньше по размеру и более распространен. За последние 20 лет их численность значительно сократилась благодаря использованию эффективных инсектицидов», — поясняет профессор в беседе с изданием «Сибдепо».
Он добавляет, что при благоприятных условиях, особенно летом, тараканы могут временно перемещаться на улицу. В данный момент это наблюдается у черного таракана, что связано с уменьшением численности рыжего вида.

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Экс-участница «Дома-2» вступила в конфликт с бортпроводниками
Алиана Устиненко обвинила авиакомпанию в попытке вымогательства
06 мая 2025, 17:16

Алиана Устиненко (Фото: Telegram-канал @alianaustinenko)

Алиана Устиненко обвинила авиакомпанию «Победа» в вымогательстве. Бывшая участница «Дома-2» считает, что компания использовала ее малолетнего ребенка, чтобы принудить выкупить конкретное место.
Девушка сообщила, что она со своим двухлетним малышом летела в ночь на понедельник из Сочи в Москву. На стойке регистрации им выдали билеты на разные места. Алиана считает, что это было сделано специально в расчете, что она выкупит соседние места.

Как стало известно SHOT, инцидент продолжился уже на борту самолета. Кресло рядом с дочерью было свободным — и девушка его заняла. По словам Алианы, бортпроводники в течение всего полета настоятельно требовали, чтобы она пересела. А по прилету на борт были вызваны полицейские, которые встали на ее место.

Устиненко не стала уточнять, намерена ли она подавать жалобу на авиакомпанию.

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#самолет
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