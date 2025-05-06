Омбудсмен Волынец назвала способ борьбы с бедностью для семей с детьми

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Для снижения уровня бедности среди семей с детьми в России нужно пересмотреть систему оплаты труда. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
«Уровень бедности не только многодетных, но и всех семей с детьми должен быть снижен до нуля процентов. Но это идеальная картинка, и нужно реально смотреть на жизнь. Нам надо пересмотреть оплату труда. Если у наших граждан будет возможность иметь достойную зарплату, тогда не будет необходимости в пособиях. Деньги, которые выдаются государством, могут порождать иждивенческие настроения, либо кто-то может начать злоупотреблять этими средствами», – сказала детский омбудсмен Татарстана «Татар-информ».Она отметила, что часто семьи, действительно нуждающиеся в государственной поддержке, не могут получить её из-за несоответствия официального дохода установленным нормам.
«Ко мне часто обращаются малообеспеченные граждане, которые не могут получить государственные меры поддержки, потому что у них официальный доход превышает установленный норматив. Либо имеющееся в собственности жилье превышает норму на несколько квадратных метров. В результате эти семьи лишаются возможности получить материальную господдержку», – отметила Волынец.Она добавила, что в то же время есть люди, имеющие серьёзный доход, но неофициальный. Однако они получают ещё и господдержку.
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Лора Луганская