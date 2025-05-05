Подмосковный травматолог рассказал, как защитить ребёнка во при поездке в машине

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Самые частые травмы у детей, попавших в ДТП, – черепно-мозговые, а также травмы позвоночника, грудной клетки и живота. Именно поэтому важно использовать в автомобилях детские кресла, заявил главврач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.
«Характер зависит от силы удара в момент аварии и от того, насколько правильно был пристёгнут ребенок. Автокресла помогают снизить риск детского травматизма и уберечь жизнь маленьких пассажиров. Они имеют боковую защиту для головы и шеи, что позволяет смягчить силу удара и защитить от осколков. Чтобы малыш не выскользнул из автокресла, плечевые ремни должны быть надежно зафиксированы и не касаться шеи», - объяснил Григорьев, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Он добавил, что использовать люльку от прогулочной коляски вместо автокресла – плохая идея, так как её нельзя зафиксировать в салоне машины. Другая ошибка – перевозка детей на руках. При столкновении вес пассажиров возрастает в несколько раз. В такой ситуации нельзя удержать ребёнка.
Александр Григорьев также посоветовал не забывать, что дети берут пример со взрослых, поэтому нужно обязательно пристегивайтесь самим.
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Лора Луганская