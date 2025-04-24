Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Правоохранители и общественники Подмосковья обсудили безопасность детей на дорогах

Правоохранители и общественники Подмосковья обсудили безопасность детей на дорогах

Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

Оригинал
За первые три месяца 2025 года количество ДТП с участием детей в Подмосковье увеличилось на 13% и составило 69. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции Московской области Владимир Севостьянов, передаёт корреспондент «Радио 1» Анастасия Ларина.
В Подмосковье состоялся круглый стол на тему обеспечения безопасности детских маршрутов «дом – школа – дом» для разработки пилотного регионального проекта по улучшению внутридомовой и околошкольной инфраструктуры.
«К сожалению, в результате этих происшествий погибли пять детей. В прошлом году было три. При этом число пострадавших детей увеличилось на 11% и достигло 73. Дорожные аварии с участием несовершеннолетних составили 10% от общего числа учётных ДТП. Число погибших в них детей – 3%, а количество получивших травмы – 10%», – сказал Севостьянов.
Владимир Севостьянов (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

Что касается категорий участников аварий, то это дети-пешеходы, дети-пассажиры и дети-водители самокатов и велосипедов.
«Самая обширная категория – дети-пешеходы. За отчётный период было зарегистрировано 30 наездов на несовершеннолетних пешеходов, что составило 43% от общего количества ДТП с детьми. Наезды привели к гибели троих детей и к 27 травмированным. По сравнению с прошлым годом число происшествий с детьми-пешеходами осталось на том же уровне. Количество пострадавших в них уменьшилось на 18%. Дети-пешеходы – одна из наиболее подверженных риску попадания в аварии категорий несовершеннолетних участников дорожного движения. При этом 41% всех наездов совершён в зоне нерегулируемых пешеходных переходов», – подчеркнул замначальника подмосковной ГАИ.
По его словам, это говорит о том, что дети в основном знают и соблюдают правила дорожного движения, стараются правильно перейти дорогу. Но нерадивые водители им такого преимущества не предоставляют. Подавляющее большинство подобных ДТП случается в те моменты, когда дети находятся без сопровождения взрослых

Евгения Каретникова (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

О том, какие шаги нужно предпринять для безопасности детей на дорогах, рассказала начальник Управления регионального административного транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова. Одно из уже принятых решений – увеличить до 200 метров радиус обследования пешеходных переходов возле школ.
«По установленному стандарту ранее мы обследовали перед началом учебного года 50 метров от школы. Проанализировав ситуацию в 2024 году, мы поняли, что этого недостаточно, и необходимо расширить радиус. Поэтому в этом году было принято решение расширить его до 200 метров. К новому учебному году при приёмке школ все пешеходные переходы возле них должны быть оборудованы и соответствовать нормативному состоянию.
В этом году мы утвердили типовую схему обустройства переходов вблизи образовательных учреждений. Эта схема доведена до всех муниципалитетов, которые на своей территории обязаны обустроить переходы по такому стандарту», – сказала Каретникова.
Она добавила, что разметка на таких переходах должна быть из термопластика. Она более яркая и сумерки, ближе к ночному времени, даёт определённую яркость для водителя, чтобы он был внимательнее.

Сергей Леонов (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Сергей Леонов подчеркнул, как важно наладить координацию действий граждан и властей.
«Обеспечение безопасности детских маршрутов «школа – дом – школа» – это не просто вопрос технического регулирования, а вопрос доверия родителей к действующей системе власти, доверия детей к взрослым и, в конечном итоге, доверия общества к власти. Сегодня важно выстроить устойчивую модель взаимодействия между органами власти и институтами гражданского общества. Ведь безопасность детей – та точка, где у нас не может быть разногласий. Это наша общая ответственность. Совместно с администрациями, с Управлением ГАИ Московской области, с образовательными учреждениями мы готовы организовывать регулярные дни безопасности, рейды, профилактических мероприятий. Но главное – мы готовы быть глазами и голосом общества на местах», – отметил Леонов.
Марьяна Кристалинская (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)

Ещё одна участница круглого стола, президент общественной организации «Сообщество родителей Одинцовского городского округа» Марьяна Кристалинская, рассказала о проекте «Родительский патруль».
«Наш проект направлен на привлечение внимания детей и взрослых к безопасному поведению на дороге. Начиная с 7.30 утра активные родители помогают детям на нерегулируемых пешеходных переходах безопасно пересекать дорогу. В это время движение транспорта наиболее интенсивное, и родители выходят на дороги в световозвращающих жилетах с надписью «Родительский патруль», – пояснила Кристалинская.
Организатором круглого стала выступил Союз безопасности дорожного движения Московской области при содействии Минтранса Подмосковья при поддержке Госавтоинспекции региона.

Читайте также:

Министр транспорта Подмосковья Сибатулин предложил перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру
#подмосковье
#московская область
#дтп
#аварии
#дети
#госавтоинспекция
#гаи
#общественная палата московской области
#безопасность
#школа
#дом
#пешеходный переход
Приезжую выдворили из России после поджога сухой травы в Домодедове
24 апреля 2025, 20:11

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Приезжую из ближнего зарубежья выдворили из России после поджога сухой травы в городском округе Домодедово. Её также оштрафовали, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
21 апреля в дежурную часть поступило сообщение о поджоге в микрорайоне Южный. Пал травы попал на видео. На нём зафиксировано, как две женщины идут между домами, и одна из них поджигает сухую траву.
«Сотрудники полиции установили и доставили в территориальный отдел уроженку одной из республик ближнего зарубежья 1979 года рождения, которая совершила противоправное деяние. На неё составили протокол об административном правонарушении и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, за нахождение в стране с нарушением режима пребывания правонарушительница выдворена за пределы России», – отметила Петрова.
В подмосковном главке МВД напомнили, что ежегодно из-за пала травы происходят сотни настоящих пожаров, в результате которых гибнут люди и животные.

Читайте также:

Лесной пожар под Балашихой тушили более пяти часов

В подмосковных лесах за месяц потушили 25 пожаров

В Балашихе ищут виновников лесного пожара
#подмосковье
#московская область
#полиция
#полицейские
#татьяна петрова
#поджог
#природные пожары
#лесные пожары
#штраф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Министр транспорта Подмосковья Сибатулин предложил перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру
Минтранс Подмосковья призвал перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру
24 апреля 2025, 19:56

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин представил пять законодательных инициатив на Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике региона.
«Конкурсы на пассажирские перевозки нужно полностью перевести в электронную форму. Среди актуальных вопросов также – доступ новых компаний к торгам, которого они лишены, не имея опыта. Нужны изменения в законодательстве с точки зрения требований к участникам госзакупок из разных сфер строительства. Компания, построившая школу, должна иметь право построить дорогу», – отметил министр.
По словам Сибатулина, нужно также предусмотреть требования к материально-техническим ресурсам и рабочим при закупках на содержание дорог.
«Сейчас здесь одна метрика: опыт. Нужна ещё одна, по наличию машин, механизмов и дорожных рабочих», – отметил министр.
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Пятым предложением стало предоставление заказчикам права запрашивать обеспечение на полную сумму аванса при полном казначейском сопровождении контрактов.

По мнению министра исполнение этих пяти инициатив облегчат проведение конкурсов, закупок и устранят проблемы обеспечения контрактов.

В этом году Московская область выступает экспертным партнёром ХХ юбилейного Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Стенд Подмосковья по традиции представил Комитет по конкурентной политике региона.

Читайте также:

На форуме «ГОСЗАКАЗ» представили передовые практики Подмосковья в сфере закупок

В Подмосковье призвали определить минимум вторсырья в товарах для закупок

В Подмосковье за четыре года в фандоматы сдали 44 млн банок и бутылок
#транспорт
#минтранс мо
#марат сибатулин
#министр
#форум
#законопроект
#подмосковье
#московская область
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мытищинские баскетболистки стали призёрами всероссийских соревнований
24 апреля 2025, 19:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетболистки спортшколы олимпийского резерва из городского округа Мытищи завоевали бронзу всероссийских соревнований среди девушек до 15 лет им. Евгения Гомельского. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В матче за третье место подмосковные баскетболистки встретились с СШОР им. Александра Гомельского из Москвы. За три с половиной минуты начался финишный рывок подмосковных баскетболисток.
«Начало положил меткий трехочковый от MVP прошлого сезона Дарьи Челак, которая в итоге стала самым результативным игроком матча –16 очков, девять перехватов и шесть передач. За минуту до конца игры перевес спортсменок из Мытищ составлял уже семь очков. Встреча завершилась со счетом 61:54», – рассказали в ведомстве.
Челак вошла в символическую сборную соревнований. Всего в турнире приняли участие три подмосковные команды. «Спарта энд К» СШОР по ИВС из Ленинского городского округа заняла шестое место, а СШОР по баскетболу «Спартак» из Люберец – девятое.

Финал соревнований прошёл в городе Салават в Башкирии.

Читайте также:

В финал подмосковного турнира «Юный шашист» вышли 12 команд

В Московской области установят «Рекорд Победы» по отжиманиям

В Подмосковье проведут традиционную акцию «Подтянись за Победу»
#подмосковье
#московская область
#спорт
#минспорт мо
#минспорта мо
#баскетбол
#соревнования
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орехово-зуевские врачи удалили пациентке пятикилограммовую миому
24 апреля 2025, 19:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Орехово-Зуевской больницы удалили пациентке опухоль весом 5 кг. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В медучреждение поступила 35-летняя женщина с миомой матки. На операцию её направили гинекологи женской консультации. Магнитно-резонансная томография органов малого таза выявили, что миома соответствовала 32 неделе беременности. Это представляло угрозу для здоровья.
«Решение о проведении операции было принято незамедлительно. Операция была сложной не только из-за размеров миомы, но и из-за расположения узлов. Существовал высокий риск кровотечения. Но благодаря слаженной командной работе удалось провести хирургическое вмешательство с минимальной кровопотерей», – рассказал заведующий гинекологическим отделением больницы Олег Денисов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пациентка уже готовится к выписке.

Медики напомнили, что всем женщинам, в том числе при отсутствии жалоб, необходимо посещать гинеколога минимум раз в год, а пациенткам с гинекологическими заболеваниями – с той регулярностью, которую рекомендует лечащий врач. Заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению.

Читайте также:

В Центре Рошаля «крысиным зубом» достали из желудка девочки 30 рублей

Подмосковный Минздрав контролирует ситуацию с холерой в регионе

В Наро-Фоминске помогли пациентке с осложнениями после травмы позвоночника
#подмосковье
#московская область
#операция
#орехово-зуево
#хирург
#пациент
#гинеколог
#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье приступили к подготовке фонтанов к запуску
24 апреля 2025, 18:42

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области с приходом тёплой погоды началась активная подготовка фонтанов к летнему сезону. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Коммунальщики региона приступили к ревизии технического состояния фонтанов; проверке инженерных коммуникаций; чистка элементов; установке новых форсунок; заполнению чаш водой. Параллельно идут пуско-наладочные работы, чтобы гарантировать бесперебойную работу каждого фонтана. Проводится благоустройство прилегающих территорий», – сообщили в ведомстве.
К подготовке уже приступили в Люберцах, Богородском, Бронницах и Истре.

По данным Минчистоты региона, в Подмосковье работает более 200 фонтанов. Гидротехнические сооружения не только служат визуальным украшением, но и увлажняют воздух во время жары.

Читайте также:

В Подмосковье на майских праздниках перейдут на усиленный вывоз мусора

В Подмосковье с начала апреля отремонтировали более 70 детских горок

Жителей Подмосковья перед праздниками предупредили о штрафах за костры во дворах
#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#фонтан
#благоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате