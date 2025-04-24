Правоохранители и общественники Подмосковья обсудили безопасность детей на дорогах

Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)
За первые три месяца 2025 года количество ДТП с участием детей в Подмосковье увеличилось на 13% и составило 69. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции Московской области Владимир Севостьянов, передаёт корреспондент «Радио 1» Анастасия Ларина.
В Подмосковье состоялся круглый стол на тему обеспечения безопасности детских маршрутов «дом – школа – дом» для разработки пилотного регионального проекта по улучшению внутридомовой и околошкольной инфраструктуры.
Что касается категорий участников аварий, то это дети-пешеходы, дети-пассажиры и дети-водители самокатов и велосипедов.
Евгения Каретникова (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)
О том, какие шаги нужно предпринять для безопасности детей на дорогах, рассказала начальник Управления регионального административного транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова. Одно из уже принятых решений – увеличить до 200 метров радиус обследования пешеходных переходов возле школ.
Сергей Леонов (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)
Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Сергей Леонов подчеркнул, как важно наладить координацию действий граждан и властей.
Ещё одна участница круглого стола, президент общественной организации «Сообщество родителей Одинцовского городского округа» Марьяна Кристалинская, рассказала о проекте «Родительский патруль».
Читайте также:
Министр транспорта Подмосковья Сибатулин предложил перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру
«К сожалению, в результате этих происшествий погибли пять детей. В прошлом году было три. При этом число пострадавших детей увеличилось на 11% и достигло 73. Дорожные аварии с участием несовершеннолетних составили 10% от общего числа учётных ДТП. Число погибших в них детей – 3%, а количество получивших травмы – 10%», – сказал Севостьянов.Владимир Севостьянов (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)
Что касается категорий участников аварий, то это дети-пешеходы, дети-пассажиры и дети-водители самокатов и велосипедов.
«Самая обширная категория – дети-пешеходы. За отчётный период было зарегистрировано 30 наездов на несовершеннолетних пешеходов, что составило 43% от общего количества ДТП с детьми. Наезды привели к гибели троих детей и к 27 травмированным. По сравнению с прошлым годом число происшествий с детьми-пешеходами осталось на том же уровне. Количество пострадавших в них уменьшилось на 18%. Дети-пешеходы – одна из наиболее подверженных риску попадания в аварии категорий несовершеннолетних участников дорожного движения. При этом 41% всех наездов совершён в зоне нерегулируемых пешеходных переходов», – подчеркнул замначальника подмосковной ГАИ.По его словам, это говорит о том, что дети в основном знают и соблюдают правила дорожного движения, стараются правильно перейти дорогу. Но нерадивые водители им такого преимущества не предоставляют. Подавляющее большинство подобных ДТП случается в те моменты, когда дети находятся без сопровождения взрослых
Евгения Каретникова (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)
О том, какие шаги нужно предпринять для безопасности детей на дорогах, рассказала начальник Управления регионального административного транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова. Одно из уже принятых решений – увеличить до 200 метров радиус обследования пешеходных переходов возле школ.
«По установленному стандарту ранее мы обследовали перед началом учебного года 50 метров от школы. Проанализировав ситуацию в 2024 году, мы поняли, что этого недостаточно, и необходимо расширить радиус. Поэтому в этом году было принято решение расширить его до 200 метров. К новому учебному году при приёмке школ все пешеходные переходы возле них должны быть оборудованы и соответствовать нормативному состоянию.Она добавила, что разметка на таких переходах должна быть из термопластика. Она более яркая и сумерки, ближе к ночному времени, даёт определённую яркость для водителя, чтобы он был внимательнее.
В этом году мы утвердили типовую схему обустройства переходов вблизи образовательных учреждений. Эта схема доведена до всех муниципалитетов, которые на своей территории обязаны обустроить переходы по такому стандарту», – сказала Каретникова.
Сергей Леонов (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)
Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Сергей Леонов подчеркнул, как важно наладить координацию действий граждан и властей.
«Обеспечение безопасности детских маршрутов «школа – дом – школа» – это не просто вопрос технического регулирования, а вопрос доверия родителей к действующей системе власти, доверия детей к взрослым и, в конечном итоге, доверия общества к власти. Сегодня важно выстроить устойчивую модель взаимодействия между органами власти и институтами гражданского общества. Ведь безопасность детей – та точка, где у нас не может быть разногласий. Это наша общая ответственность. Совместно с администрациями, с Управлением ГАИ Московской области, с образовательными учреждениями мы готовы организовывать регулярные дни безопасности, рейды, профилактических мероприятий. Но главное – мы готовы быть глазами и голосом общества на местах», – отметил Леонов.Марьяна Кристалинская (Фото: пресс-служба Союза безопасности дорожного движения МО)
Ещё одна участница круглого стола, президент общественной организации «Сообщество родителей Одинцовского городского округа» Марьяна Кристалинская, рассказала о проекте «Родительский патруль».
«Наш проект направлен на привлечение внимания детей и взрослых к безопасному поведению на дороге. Начиная с 7.30 утра активные родители помогают детям на нерегулируемых пешеходных переходах безопасно пересекать дорогу. В это время движение транспорта наиболее интенсивное, и родители выходят на дороги в световозвращающих жилетах с надписью «Родительский патруль», – пояснила Кристалинская.Организатором круглого стала выступил Союз безопасности дорожного движения Московской области при содействии Минтранса Подмосковья при поддержке Госавтоинспекции региона.
Читайте также:
Министр транспорта Подмосковья Сибатулин предложил перевести конкурсы на пассажироперевозки в цифру
Лора Луганская