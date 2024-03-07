Психолог Дугенцова рекомендовала предупреждать детей об опасности мошенников

Фото: istockphoto.com/BrianAJackson
Детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала родителям обязательно проводить профилактические беседы с детьми на тему опасности мошенничеств, в том числе, в интернете.
«Взрослые стараются избегать подобного общения, ошибочно считая, что это как-то поможет оградить их детей от окружающих опасностей. На самом деле, часто дети не подозревают каждого заговорившего с ними человека в качестве источника угрозы. Поэтому первый совет, который я хочу дать родителям — это объяснить своим детям сложившуюся ситуацию», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.
Также родителям следует уведомить детей об информационной гигиене, а также о том, что никакую линчую информацию и информацию о семье не стоит передавать третьим лицам.
Читайте также:
Мошенники начали использовать телеграм-каналы Подмосковья для выманивания денег
Новая схема обмана: Мошенники придумали налог на спецоперацию
«Поделывают голос и видеосообщения»: Юрист рассказал, как мошенники используют нейросети
Мелисса Тимофеева