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Психолог Шувалова раскрыла причины послеродовой депрессии

07 марта 2024, 11:33
Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Материнская или послеродовая депрессия возникает у женщин в ответ на изменившуюся жизненную ситуацию в результате рождения ребенка. Более подробно об этом рассказала старший преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия», член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова.
По данным ВОЗ 10-20% рожениц всего мира сталкиваются с послеродовой депрессией. При этом в России официальная статистика не представлена или вовсе не ведется, рассказала Шувалова.

Шувалова отметила, что больше всего к такого рода депрессии склонны женщины, у которых ранее уже были эпизоды сниженного настроения и тревоги. При этом материнская депрессия – это не просто плохое настроение или устойчивая печаль, плаксивость, а сложное комплексное внутреннее психоэмоциональное состояние женщины.


«Стойкое, продолжающееся на протяжении нескольких недель состояние тревоги, грусти, печали, быстрые смены настроений и приступы пессимизма, а также отсутствие понимания и поддержки со стороны семьи, могут спровоцировать как постнатальную депрессию, так и психосоматические заболевания и даже преждевременные роды», — пояснила специалист в беседе с RuNews24.ru.

По ее словам, молодая мать не всегда успевает все сделать и для малыша, и дела по дому, и уделить внимание себе. Также сильно страдает качество сна. Женщина зачастую сталкивается с безразличием, отсутствием поддержки и обесценивания со стороны близких.

Специалист предупредила, что мать, испытывающая послеродовую депрессию может перестать проявлять к ребенку проявлять теплые чувства, а только удовлетворять его потребности в виде кормления и гигиенических процедур. Это может привести к тому, что у ребенка будет подорвано чувство базовой безопасности, что надолго психологически травмирует малыша и сформирует у него небезопасный тип привязанности. О взрослом возрасте это может отрицательно сказаться на его общении с окружающими.

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Подмосковные врачи помогли 11-летней девочке побороть анорексию
07 марта 2024, 10:59

Фото: iStock/Laura Rosina

Родители 11-летней девочки обратились за помощью в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) с жалобой на опасное состояние дочери. При росте 157 см и весе 40 кг она посчитала себя толстой и резко сократила питание. К врачам она попала с весом в 27 килограммов, а также болями в ногах, нарушением походки и проблемами с кожей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Диагностика выявила нарушения в работе сердечно-сосудистой и периферической нервной систем, а также патологии в ЖКТ. Первое время после госпитализации маленькая пациентка продолжала отказываться от еды, проявились симптомы депрессии. Однако комплексная терапия принесла свои плоды. У девочки стабилизировался эмоциональный фон, и к моменту выписки она весила почти 40 кг», — сообщил психиатр Рустам Бексултанов.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо, её выписали домой. При этом лечение не закончено: девочке предстоит курс лечения у психотерапевта и реабилитация.

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#медицина
#здравоохранение
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#московская область
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Диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть в день без вреда для фигуры
Диетолог Солнцева: В день рекомендуется есть не больше двух блинов
07 марта 2024, 10:28

Фото: iStock/Esin Deniz

Тем, кто следит за фигурой, рекомендуется есть не более двух блинов в день. Желательно делать то в первую половину дня. Об этом рассказала врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.
«Классические блины, которые готовятся на молоке и с белой мукой, – достаточно калорийное блюдо, которое составляет примерно 250 ккал в 100 г. Поэтому лучше взять себе за правило не есть блины в неограниченном количестве», — предупредила Солнцева в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По ее словам, лучше ограничиться двумя блинчиками в качестве завтрака. При этом можно испечь более полезные блины из цельнозерновой муки и сделать начинку из рыбы или нежирного мяса. Также, Солнцева посоветовала не есть блины на ужин тем, кто заботится о фигуре.

Напомним, масленичная неделя будет длиться с 11 по 17 марта.

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#блины
#сахар
#неделя
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Профосмотры в детсадах и школах Подмосковья с начала года прошли более 200 тыс детей
07 марта 2024, 10:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Полный профилактический медицинский осмотр прошли с начала 2024 года в школах и детских садах Московской области более 200 тысяч детей, работа проводится в рамках проекта «Школьная медицина», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«По правилам проекта, бригады врачей выезжают в образовательное учреждение для осмотра. Если в ходе осмотра у ребёнка заподозрят патологию, его направят для прохождения второго этапа в поликлинику. Всего с начала года в образовательных учреждениях профилактические осмотры прошли уже 201,3 тыс. детей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Проект «Школьная медицина» реализуется в медкабинетах учебных заведений по всей Московской области. Результаты профилактического осмотра родители смогут увидеть в электронной медицинской карте ребёнка. Данные об осмотре придут в личный кабинет в течение 45 дней.

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Медики рассказали о состоянии жителя ФРГ, получившего 217 прививок от COVID-19
#медицина
#здравоохранение
#светлана стригункова
#дети
#профилактика
#московская область
#подмосковье
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Нутрициолог Толстоносова рассказала, как после зимы вернуть иммунитет и либидо
07 марта 2024, 07:11

Фото: iStock/bit245

Восстановление иммунитета и либидо после зимнего периода обязательно требует включения в рацион питания полезных нутриентов, таких как белки, растительные и животные жиры, а также минералы и витамины. Об этом в разговоре с порталом LIFE.ru рассказала врач-нутрициолог Виктория Толстоносова.
«Следите, чтобы в меню было достаточно полезных нутриентов. Особенно важно употреблять в пищу белки, растительные и животные жиры, избегать дефицита витаминов и минералов. Не забывайте и о клетчатке, которая содержится в овощах, фруктах и ягодах», — подчеркнула доктор Толстоносова.

По словам специалиста, очень важно избегать дефицита витаминов и минералов и употреблять достаточное количество клетчатки. Правильный распорядок дня (включая больше времени на свежем воздухе, сон и умеренные физические нагрузки) также будет способствовать высокой сексуальной активности.

Ранее терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала, что тыквенные семечки являются хорошим природным афродизиаком для мужчин. Она пояснила, что в семенах тыквы, помимо прочего, содержится суточная норма хрома и цинка, а последний оказывает положительное влияние на сперматогенезе и производство мужских половых гормонов и спермы.

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#иммунитет
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#питание
#врачи
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Врачи в Долгопрудном спасли 92-летнюю женщину с кровоточащей язвой желудка
06 марта 2024, 23:51

Фото: пресс-служба Минздрава Московской области

Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь 92-летней пациентки с кровоточащей язвой желудка, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. Женщина поступила в медучреждение с геморрагическим шоком — так специалисты называют совокупность нарушений, возникающих вследствие острой кровопотери.
Пожилая женщина потеряла сознание дома, и родственники незамедлительно вызвали скорую помощь. Когда медики обнаружили кровотечение из желудочной язвы по прибытии в больницу, то пациентка сразу была госпитализирована в палату интенсивной терапии реанимационного отделения. Там врачи-эндоскописты в ходе диагностического исследования сумели определить источник кровотечения, которым оказалась крупная ветвь левой желудочной артерии, выходящая в язву желудка.

В итоге, с помощью эндоскопа медики смогли остановить кровотечение, зафиксировав специальную клипсу на сосуде. Чтобы избежать рецидива и предотвратить новые кровотечения, подмосковные хирурги провели так называемое рентген-эндоваскулярное вмешательство, закупорив сосуд. Из-за массивной кровопотери (около 1 литра) женщине было проведено переливание крови. Как рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин, образец ткани желудка был отправлен на гистологическое исследование, дабы определить происхождение язвы.

Сейчас пожилая женщина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. По результатам гистологии специалисты примут решение о дальнейшей тактике её лечения.


#врачи
#пожилые люди
#спасение
#долгопрудный
#минздрав мо
#подмосковье
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Медики рассказали о состоянии жителя ФРГ, получившего 217 прививок от COVID-19
В Германии мужчина без всяких последствий вакцинировался от COVID-19 217 раз
06 марта 2024, 21:32

Фото: istockphoto/Alernon77

В Германии мужчина вакцинировался от коронавируса 217 раз за 29 месяцев во время и после пандемии. У него не появилось никаких признаков заражения COVID-19, а также каких-либо побочных эффектов от прививок.
62-летний житель Магдебурга заявил, что сделал такое большое количество прививок «по личным причинам». Сотрудники университета Эрланген-Нюрнберг узнали об этом человеке из газетного репортажа. Они связались с ним и спросили, могут ли они обследовать его и сделать различные анализы в научных целях, передаёт сайт университета. Мужчина с энтузиазмом согласился, когда ему объяснили, насколько полезны для медицины могут быть эти исследования.

Учёные провели многочисленные анализы, полностью обследовали «гипервакцинированного» немца. Также они изучили предыдущие анализы крови, которые сдавал мужчина. Специалисты обнаружили в его организме следы 217 прививок, сделанных с использованием восьми разных вакцин. Количество антител к COVID-19 в его крови значительно превышало тот уровень, который наблюдается у тех, кто использовал одну или две вакцины. Никаких патологий в организме мужчины выявлено не было и сам он рассказывал, что после многочисленных прививок не ощущал никаких побочных эффектов.

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#covid-19
#прививки
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Заслуженный врач России Мясников рассказал о пользе йоги
Доктор Мясников: Йога полезна всем
06 марта 2024, 19:04

Фото: iStock/fizkes

Йога является одним из самых популярных физических занятий для снятия стресса. Однако существуют мифы, что это пустая трата времени и усилий. Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников поделился своим мнением о данной практике.
По его мнению, йога является одной из самых полезных идеологий физической культуры.

«Она полезна исключительно всем, независимо от пола, возраста и наличия хронических болезней. Это упражнение выбора при хронической боли, при фибромиалгии, синдроме хронической усталости», — уточнил специалист в беседе с «Общественной службой новостей».

По его словам, у йоги нет противопоказаний. Она рекомендована тем людям, которые испытывают проблемы с психосоматикой и при синдроме хронической боли.

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#йога
#тела
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Диетолог опровергла миф о вреде совместного употребления помидоров и огурцов
Диетолог Журавлева: огурцы и помидоры можно есть вместе
06 марта 2024, 18:40

Фото: iStock/JeKh

Помидоры и огурцы обладают множеством полезных свойств и витаминов, однако существует миф, что эти овощи нельзя употреблять вместе. Диетолог Полина Журавлева рассказала, действительно ли опасен салат из этих овощей.
«В томатах содержится ликопин, который очень полезен. Он снижает риск развития онкологических заболеваний, способствует правильной работе сердца, в нем предостаточно витаминов. С, B, много калия. Огурцы тоже молодцы, они замечательные помощники в очистке организма от токсинов, и почки скажут вам спасибо за употребление одного-двух огурцов», — пояснила Журавлева в интервью с Общественной службе новостей.

При этом специалист рассказала, что аскорбиназа, которая содержится в огурце, уничтожает витамин С в помидорах. При этом эти овощи по-разному перевариваются. Однако вместе их есть можно. По ее словам, овощи могут бродить в животе и можно получить легкое вздутие и не более.

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#огурцы
#интервью
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Врач рассказала, как быстро избавиться от насморка
Терапевт Буданцева: чтобы избавиться от насморка, нужно правильно сморкаться
06 марта 2024, 18:00

Фото: iStock/fizkes

Преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения врач-педиатр Светлана Буданцева дала несколько советов, как быстро избавиться от заложенности носа.
«Если заложенность носа связана с другими симптомами ОРВИ (температура, першение в горле), то это обычный насморк. По сути, это защитная реакция организма на внедрение вируса, ведь слизистая носа — первый барьер на пути проникновения вирусной инфекции в организм», - рассказала Буданцева в разговоре с «Известиями».

По ее словам, сначала будет отек слизистой, после чего появится слизистое отделяемое. Подобный процесс необходим организму, чтобы избавиться от вирусной инфекции. Врач подчеркнула, что взрослые и дети должны уметь правильно сморкаться. Необходимо вдыхать ртом, а далее высмаркивать по одной ноздре. Если вдохнуть через нос, то можно заполучить осложнения в виде синусита, гайморита или фронтита.

Однако врач предупредила об осторожности в использовании сосудосуживающих средств. Их можно применять не более пяти дней. Далее возникает привыкание.

При этом Буданцева отметила, что, если пить много жидкости, то организм самостоятельно справится с инфекцией за несколько часов или пару дней.

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