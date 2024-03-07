Психолог Шувалова раскрыла причины послеродовой депрессии

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Материнская или послеродовая депрессия возникает у женщин в ответ на изменившуюся жизненную ситуацию в результате рождения ребенка. Более подробно об этом рассказала старший преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия», член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова.
По данным ВОЗ 10-20% рожениц всего мира сталкиваются с послеродовой депрессией. При этом в России официальная статистика не представлена или вовсе не ведется, рассказала Шувалова.
Шувалова отметила, что больше всего к такого рода депрессии склонны женщины, у которых ранее уже были эпизоды сниженного настроения и тревоги. При этом материнская депрессия – это не просто плохое настроение или устойчивая печаль, плаксивость, а сложное комплексное внутреннее психоэмоциональное состояние женщины.
По ее словам, молодая мать не всегда успевает все сделать и для малыша, и дела по дому, и уделить внимание себе. Также сильно страдает качество сна. Женщина зачастую сталкивается с безразличием, отсутствием поддержки и обесценивания со стороны близких.
Специалист предупредила, что мать, испытывающая послеродовую депрессию может перестать проявлять к ребенку проявлять теплые чувства, а только удовлетворять его потребности в виде кормления и гигиенических процедур. Это может привести к тому, что у ребенка будет подорвано чувство базовой безопасности, что надолго психологически травмирует малыша и сформирует у него небезопасный тип привязанности. О взрослом возрасте это может отрицательно сказаться на его общении с окружающими.
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Шувалова отметила, что больше всего к такого рода депрессии склонны женщины, у которых ранее уже были эпизоды сниженного настроения и тревоги. При этом материнская депрессия – это не просто плохое настроение или устойчивая печаль, плаксивость, а сложное комплексное внутреннее психоэмоциональное состояние женщины.
«Стойкое, продолжающееся на протяжении нескольких недель состояние тревоги, грусти, печали, быстрые смены настроений и приступы пессимизма, а также отсутствие понимания и поддержки со стороны семьи, могут спровоцировать как постнатальную депрессию, так и психосоматические заболевания и даже преждевременные роды», — пояснила специалист в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, молодая мать не всегда успевает все сделать и для малыша, и дела по дому, и уделить внимание себе. Также сильно страдает качество сна. Женщина зачастую сталкивается с безразличием, отсутствием поддержки и обесценивания со стороны близких.
Специалист предупредила, что мать, испытывающая послеродовую депрессию может перестать проявлять к ребенку проявлять теплые чувства, а только удовлетворять его потребности в виде кормления и гигиенических процедур. Это может привести к тому, что у ребенка будет подорвано чувство базовой безопасности, что надолго психологически травмирует малыша и сформирует у него небезопасный тип привязанности. О взрослом возрасте это может отрицательно сказаться на его общении с окружающими.
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Элина Позднякова