Подмосковный травматолог Григорьев рассказал, без чего ребёнку нельзя кататься на велосипеде

Фото: Istockphoto / evgenyatamanenko
В весенне-летний период дети начинают больше играть на улице, больше двигаться и рисковать. Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, что должны знать родители о безопасном катании на велосипеде.
«Родителям перед велопрогулкой стоит убедиться в том, что ребёнок надел шлем, перчатки и светоотражающую одежду, а наушники оставил дома. Расскажите ему, что руль необходимо держать крепко, двумя руками, а езда без рук приводит к травмам. Регулярно повторяйте с ребёнком правила дорожного движения», – сказал Григорьев, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.По его словам, запретить детям познавать мир невозможно. И дело родителей – подстраховать, предупредить трагедию.
«Существуют сезонные особенности травматизма. В весенне-летний период это травмы, полученные на улице, во время катания на велосипедах, роликах, самокатах. В этот период детский травматизм повышается до 20%», – добавил Григорьев.Врач ещё раз напомнил, что травму проще предупредить, чем потом лечить.
Читайте также:
Травматолог Григорьев рассказал, почему важно иметь детское кресло в машине
Подмосковный травматолог Григорьев назвал самые частые травмы от электросамокатов
Главный детский травматолог Подмосковья рассказал, как спасти ампутированный палец
Лора Луганская