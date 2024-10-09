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Детский сад и школу построят в районе Коммунарка в Москве

Ефимов: новые детский сад и школа появятся в Коммунарке
09 октября 2024, 17:41
Фото: iStock/ilkercelik

Фото: iStock/ilkercelik

Образовательный комплекс из детского сада и школы построят в районе Коммунарка в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба московского градостроительного комплекса.
Отмечается, что речь идёт о детском саде на 225 мест и школы на 450 учеников, которые построят по заключённому договору участия о развитии инфраструктуры с девелопером ФСК.

По данному договору объекты будут сданы в эксплуатацию в 2026 году. После завершения строительства комплекса инвестор передаст объекты в столичную систему образования.



Ефимов добавил, что детский сад и школа появятся в ЖК «1-й Саларьевский».

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В Москве отреставрировали памятник Гагарину
Собянин: завершена реставрация памятника Гагарину на Ленинском проспекте
09 октября 2024, 18:18

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Москве завершили реставрацию памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что это первый в мире крупногабаритный монумент, полностью изготовленный из титана. Его высота составляет 42,5 метра.

Также Собянин напомнил, что место установки монумента выбрано не случайно. Именно по Ленинскому проспекту 14 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин, совершив первый полёт в космос, направлялся в Кремль из аэропорта Внуково.

Со временем на монументе появились повреждения, которые успешно устранили специалисты. Они очистили стилобат, заменили повреждённые облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском, а также очистили от коррозии и помыли сам титановый монумент.

Также специалисты провели работы во внутреннем пространстве памятника.

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В МВД РФ рассказали о новой уловке мошенников с помощью «выписки» из медкарты
09 октября 2024, 18:14

Фото: istockphoto/welcomia

Мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам россиян, рассылая якобы выписки из медицинской карты. Таким образом они распространяют шпионское программное обеспечение, маскируя его под медицинские файлы.
Об этом в своём телеграм-канале сообщили сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Специалисты пояснили, что на электронное устройство потенциальной жертвы отправляется отвлекающий документ — абстрактная выписка из амбулаторной карты.

Параллельно на компьютер, ноутбук или телефон гражданина идёт скрытая установка программы-загрузчика. После этого хакеры получают возможность с помощью удалённого доступа выполнять команды на устройстве пользователя и получают таким образом доступ к его личным кабинетам, аккаунтам и другим конфиденциальным данным.

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«Был неправ»: бывший учитель из Чечни извинился на видео за оскорбление христиан
Экс-учитель из Чечни Жабраилов извинился на видео за оскорбление христиан
09 октября 2024, 18:12

Фото: istockphoto/ProfessionalStudioImages

Бывший учитель из Чечни Мансур Жабраилов извинился за свои оскорбительные высказывания в адрес христиан. Видео с извинениями появилось 9 октября в Telegram-канале чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный».
Ранее министр по национальной политике республики Ахмед Дудаев сообщил, что Жабраилова уволили и задержали правоохранительные органы. В отношении него начали следственные действия.



Мужчина признал, что осознает свою неправоту с точки зрения закона и религии. Он объяснил, что отвечал на критику своей веры и забыл, что может оскорбить людей, не причастных к этому. Он добавил, что в республике недопустимо унижать религию или людей, исповедующих разные верования.

Жабраилов принес извинения православным христианам и подчеркнул, что ислам запрещает оскорбления других религий. Он также заявил о готовности принять полную ответственность за свои слова в рамках российского законодательства.

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#наказание
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Синоптик Шувалов назвал «беспрецедентным» двигающийся на США ураган «Милтон»
09 октября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/MikeMareen

Ураган «Милтон», в настоящее время надвигающийся на Соединённые Штаты, обещает стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Такое мнение высказал синоптик Александр Шувалов.
В разговоре с телеканалом «360» он сообщил, что всего существует пять параметров опасности тропических ураганов. Однако надвигающийся на Флориду «Милтон», по данным американских метеорологов, превышает их все. При оценке учитываются показатели скорости ветра, высоты приливной волны и количества выпадающих осадков. Сейчас эксперты обсуждают присвоение грядущему шторму шестого уровня опасности.

Шувалов отметил, что скорость ветра сейчас достигает 70 километров в час, а это больше, чем наблюдалось во время предыдущих тропических ураганов. Власти Флориды эвакуировали из прибрежных районов западного побережья свыше 5,5 миллиона человек. Эта эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю.

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Московский областной медицинский колледж № 1 провёл экскурсию для учеников школы № 19
09 октября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации г.о Красногорск

Всемирный день врача отмечается 7 октября, и ученики 4 «Ж» класса школы № 19 посетили Московский областной медицинский колледж № 1 в Серпухове, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
В колледже их встретили студенты, которые рассказали им об истории медицины, традициях колледжа и различных профессиях медицинских работников. Ребята также приняли участие в мастер-классе, организованном студентами.

Уникальному Музею истории медицины в Серпухове уже 33 года. В нём представлены редкие экспонаты, связанные с историей серпуховского здравоохранения, начиная со второй половины XIX века и до наших дней.

В музее можно увидеть старинные инструменты, исторические документы и монографии знаменитых специалистов.

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Парки Красногорска с начала года посетили более 4,2 млн человек

Школьники из Красногорска создали проект литературной аллеи в парке
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#школа
#врачи
#московская область
#праздник
#серпухов
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Парки Красногорска с начала года посетили более 4,2 млн человек
09 октября 2024, 17:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Свыше 4,2 млн человек посетили парки, расположенные в городском округе Красногорск, за первые три квартала текущего года, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«В частности, одним из самых популярных мест отдыха жителей и гостей Красногорска стал Городской парк. С января по сентябрь он приял более 766 тысяч посетителей — на 26% больше, чем в прошлом году. Выросло количество гостей и в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды». В этом году здесь побывали свыше 743 тысяч человек, что на восемь процентов больше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в сообщении.
В администрации также сообщили, что экопарк «Губайловский» в текущем году посетили 855 тысяч человек. Это на 28% больше прошлогодних показателей. А посетителями детского городка «Сказочный» стали свыше 750 тысяч человек. Рост по сравнению с прошлым годом составил 11%. Отмечается рост посещаемости и других парков округа.

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#красногорск
#парки
#благоустройство
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Школьники из Красногорска создали проект литературной аллеи в парке
09 октября 2024, 17:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Проект «Поэтическая аллея» — это инициатива группы «Город для человека». Учащиеся школы №18 создали проект, направленный на сохранение и распространение культурного наследия Серебряного века в Красногорске. Они стремятся привлечь внимание местных жителей и туристов к истории и культуре города, а также организовать новое культурное пространство в парке «Ивановские пруды», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Поэтическая аллея» представляет собой серию информационных стендов, посвящённых поэтам-символистам Серебряного века, творившим на территории современного Красногорска в XIX–XX веках.

На стендах горожане и гости округа смогут ознакомиться с подробными биографиями поэтов и их произведениями.

Чтобы получить больше информации о литературе города и её выдающихся деятелях, достаточно отсканировать QR-код, размещённый на стендах. Он перенаправит вас на веб-сайт проекта «Поэтическая аллея», где вы найдёте подробные сведения о каждом поэте, а также сможете прочитать его произведения и прослушать записи, сделанные учениками школы № 18.

Проект «Поэтическая аллея» преследует несколько целей:

  • приобщение жителей Красногорска к его истории и культуре;
  • повышение туристической привлекательности значимых исторических мест города;
  • создание нового культурного пространства в парке «Ивановские пруды».
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Минюст США: Google надо лишить сервисов Chrome, Play и Android
Минюст США через суд требует отделить от Google сервисы Chrome, Play и Android
09 октября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/SpVVK

Министерство юстиции США предложило расформировать структуру компании Google. Корпорацию хотят разделить, чтобы устранить преимущества, которые та использует от браузера Chrome, магазина приложений Play и ОС Android в ущерб конкурентам. Об этом говорится в судебных документах.
В министерстве отметили, что рассматривают поведенческие и структурные меры. Эти меры должны предотвратить использование Chrome и Android для усиления позиций поисковой системы Google. Американская прокуратура считает, что это предложение соответствует предыдущему решению суда о том, что Google ведет себя как монополист на рынке интернет-поиска.

Власти подчеркнули, что неправомерные действия Google продолжаются более десяти лет. Они включают различные тактики, направленные на укрепление позиций компании. Для эффективного решения антимонопольных вопросов потребуется время и тщательный анализ.

Министерство юстиции планирует подать окончательные иски в суде в ноябре. По мнению юристов, это должно помочь устранить серьезные проблемы с конкуренцией на рынке.

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В местном отделении партии прошёл приём граждан по вопросам дорожной инфраструктуры и ТКО
09 октября 2024, 17:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В местном отделении партии состоялся приём граждан по вопросам дорожной инфраструктуры и обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Жители обратились к депутатам с просьбой решить проблему открытия дороги рядом с жилым комплексом «Лесобережный», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
По мнению жителей региона, это поможет автомобилистам экономить до одного часа времени в пути при выезде на Новорижское шоссе возле торгового центра «Глобус» и избежать пробок у деревни Исаково. Строительство дороги и организация движения улучшат дорожную ситуацию в Красногорском и Истринском районах.

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов принял решение отправить письмо заместителю председателя правительства Московской области, министру транспорта и дорожной инфраструктуры Алексею Гержику, чтобы прояснить ситуацию.

Что касается проблем с вывозом твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и организацией контейнерных площадок в районе деревни Степановское, Колунов направит запрос в администрацию округа, который будет рассмотрен совместно с региональным оператором.

Строительство дороги рядом с жилым комплексом «Лесобережный» может значительно улучшить дорожную инфраструктуру региона. Это поможет автомобилистам экономить время и средства, а также уменьшит загруженность существующих дорог. Однако для реализации этого проекта потребуются значительные инвестиции и согласование с различными государственными структурами.

Встреча состоялась в рамках партийного проекта «Городская среда».


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