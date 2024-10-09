Детский сад и школу построят в районе Коммунарка в Москве

Фото: iStock/ilkercelik
Образовательный комплекс из детского сада и школы построят в районе Коммунарка в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба московского градостроительного комплекса.
Отмечается, что речь идёт о детском саде на 225 мест и школы на 450 учеников, которые построят по заключённому договору участия о развитии инфраструктуры с девелопером ФСК.
По данному договору объекты будут сданы в эксплуатацию в 2026 году. После завершения строительства комплекса инвестор передаст объекты в столичную систему образования.
Ефимов добавил, что детский сад и школа появятся в ЖК «1-й Саларьевский».
Читайте также:
В Москве завершили реабилитацию Красноярских прудов
На храм Сергия Радонежского в Москве установят архитектурно-художественную подсветку
В Москве утвердили три проекта комплексного развития территорий
По данному договору объекты будут сданы в эксплуатацию в 2026 году. После завершения строительства комплекса инвестор передаст объекты в столичную систему образования.
Ефимов добавил, что детский сад и школа появятся в ЖК «1-й Саларьевский».
Читайте также:
В Москве завершили реабилитацию Красноярских прудов
На храм Сергия Радонежского в Москве установят архитектурно-художественную подсветку
В Москве утвердили три проекта комплексного развития территорий
Анастасия Чинкова