Детский сад и школу построят в районе Коммунарка в Москве

Проект «Поэтическая аллея» — это инициатива группы «Город для человека». Учащиеся школы №18 создали проект, направленный на сохранение и распространение культурного наследия Серебряного века в Красногорске. Они стремятся привлечь внимание местных жителей и туристов к истории и культуре города, а также организовать новое культурное пространство в парке «Ивановские пруды», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.