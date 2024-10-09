На храм Сергия Радонежского в Москве установят архитектурно-художественную подсветку

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Специалисты комплекса городского хозяйства установят архитектурно-художественную подсветку на храм преподобного Сергия Радонежского в Западном Дегунине. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Отмечается, что был разработан специальный проект организации освещения Сергиевской церкви на севере столицы. Работы будут завершены до конца этого года. Перед специалистами на этапе разработки стояла главная задача – подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, построенного в середине XIX века и признанного объектом культурного наследия регионального значения.
Бирюков подчеркнул, что в рамках работ на здание храма будут установлены 74 осветительных прибора с энергоэффективными светильниками. Они будут размещены на верхней и нижней частях фасада, колокольне, шатрах, куполах, а также вокруг мозаичных икон.
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Анастасия Чинкова