Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ На храм Сергия Радонежского в Москве установят архитектурно-художественную подсветку

На храм Сергия Радонежского в Москве установят архитектурно-художественную подсветку

Бирюков: на храм в Москве установят архитектурно-художественную подсветку
09 октября 2024, 12:21
Фото: iStock/Popescu Marius

Фото: iStock/Popescu Marius

Специалисты комплекса городского хозяйства установят архитектурно-художественную подсветку на храм преподобного Сергия Радонежского в Западном Дегунине. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.


Отмечается, что был разработан специальный проект организации освещения Сергиевской церкви на севере столицы. Работы будут завершены до конца этого года. Перед специалистами на этапе разработки стояла главная задача – подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, построенного в середине XIX века и признанного объектом культурного наследия регионального значения.

Бирюков подчеркнул, что в рамках работ на здание храма будут установлены 74 осветительных прибора с энергоэффективными светильниками. Они будут размещены на верхней и нижней частях фасада, колокольне, шатрах, куполах, а также вокруг мозаичных икон.

Читайте также:

В Москве утвердили три проекта комплексного развития территорий

Новый выставочный комплекс «Тимирязев центр» открылся на севере Москвы

Новые зоны отдыха обустроят на территории онкоцентра ГКБ им. Юдина в Москве
#москва
#храм
#свет
#ремонт
#комплекс
#проект
#разработки
Любительница роскоши: сколько стоят украшения «скромной женщины из среднего класса» Харрис
Daily Mail подсчитала стоимость украшений Камалы Харрис
09 октября 2024, 12:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат в президенты США Камала Харрис очень любит дорогие дизайнерские ювелирные украшения. Газета Daily Mail оценила коллекцию аксессуаров вице-президента США.
Отмечается, что Харрис активно раскручивает перед избирателями образ «скромной женщины из среднего класса». Однако по самым скромным подсчётам только за свои ювелирные украшения политик отдала более 200 тысяч долларов.

В её коллекции имеются редкие часы Cartier, серьги и кольца, украшенные бриллиантами, а также золотые ожерелья от Tiffany. Также Харрис – любительница украшений из жемчуга. На инаугурацию на пост вице-президента она пришла в дизайнерском ожерелье за 46 тысяч долларов.

При этом недавно Харрис в ходе очередного предвыборного митинга рассказывала об «экономике возможностей», при которой каждый рядовой американец сможет разбогатеть, приобрести дом и выстроить прибыльный бизнес. Для этого выступления политик выбрала более скромное украшение – жемчужное ожерелье, стоимость которого оценивается в порядка 20 тысяч долларов.

Читайте также:

Захарова высмеяла Харрис за незнание законов США

Демократов беспокоит лёгкий график предвыборной кампании Харрис

Трамп заявил, что предстоящие выборы могут стать последними для США
#камала харрис
#сша
#украшения
#цена
#выборы
#часы
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Коломне отремонтируют мост через реку Щелинку
09 октября 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт моста через реку Щелинку планируется провести в городском округе Коломна, подряд на работы выставлен на электронные торги, информация об этом размещена Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и отремонтировать мостовой переход через Щелинку на км 20 640 автодороги «Коломна — Сельниково — Левино». Завершение работ намечено на 2025 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 65 миллионов 538 тысяч 290 рублей, заявки от желающих взять этот подряд принимаются до 23 октября. Работы будут финансироваться из бюджета Московской области.

Читайте также:

В деревне Сабурово стартовало строительство путепровода

В Московской области на восьми дорогах отремонтировали искусственные неровности

На 20 участках дорог в Подмосковье обустроили шумовые полосы
#коломна
#ремонт дорог
#мост
#комитет по конкуретной политике мо
#дорога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве завершили реабилитацию Красноярских прудов
Бирюков: на востоке Москвы завершили реабилитацию Красноярских прудов
09 октября 2024, 12:23

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работу над реабилитацией двух Красноярских прудов в районе Гольяново. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Он подчеркнул, что водоёмы находились в неудовлетворительном состоянии: они заросли водной растительностью, на дне образовался большой слой ила, началась эрозия береговой линии. В связи с этим, было принято решение о проведении реабилитации прудов, по итогам которой горожане вновь получили современное и комфортное место для отдыха.

В ходе работ специалисты извлекли более 1,6 тысячи кубометров иловых отложений, что позволило увеличить глубину прудов и исключить их зарастание в тёплое время года. Также были обновлены конструкции береговых полос протяжённостью 491 метр. На завершающем этапе работ были обустроены девять зон биоплато общей площадью 565 квадратных метров, в которых высадили свыше 12 тысяч водных растений.

Читайте также:

На храм Сергия Радонежского в Москве установят архитектурно-художественную подсветку

В Москве утвердили три проекта комплексного развития территорий

Новый выставочный комплекс «Тимирязев центр» открылся на севере Москвы
#москва
#пруд
#реабилитация
#водоёмы
#специалисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У советского Шерлока Холмса Василия Ливанова нашли опасное поражение мозга
Mash: у актера Василия Ливанова обнаружили опасное поражение мозга
09 октября 2024, 12:20

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Врачи диагностировали у народного артиста РСФСР Василия Ливанова опасное поражение мозга, вызванное недостатком кислорода в крови. Об этом сообщает в среду 9 октября Telegram-канал Mash.
По информации источника, у актера парализовало правую сторону тела. У звезды советского кино есть риск развития когнитивных нарушений и психических расстройств, если ситуация не улучшится.

Кроме того, СМИ сообщают о наличии признаков сердечной и дыхательной недостаточности у артиста.

Одна из наиболее известных ролей Василия Ливанова — детектив Шерлок Холмс в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Читайте также:

Виктор Логинов назвал ошибочным решением продолжать «Счастливы вместе»

Продюсер Рудченко объяснил необходимость сериала об «Иванушках»

Цикл документальных фильмов «Русские. XXI век» получил диплом на форуме «Золотой Витязь»
#кино
#сми
#звёзды
#болезнь
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главе Реутова провел встречу с учителями и родителями учеников строящейся школы
09 октября 2024, 12:17

Фото: пресс-служба администрации г.о Реутов

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов встретились с учителями и родителями учеников строящейся школы в микрорайоне 10а, сообщает пресс-служба администрации городского округа Реутов.
Школа станет флагманской в городе и будет специализироваться на развитии информационных технологий. Родители и педагоги активно участвуют в процессе строительства, предлагая инновационные решения, такие как трансформируемые классы и спортивные залы с душевыми и лабораториями.

Среди родителей, участвующих в обсуждении, Нэлла Баранова, которая год назад участвовала в закладке капсулы фундамента школы и оставила отпечаток ладони своего сына на стене.

В настоящее время на школьной территории укладывают плитку, а внутренние помещения проходят этап отделки.

Здесь представители ведущих образовательных учреждений, специализирующихся в этой области, будут проводить занятия. Новая школа станет идеальной площадкой для реализации самых смелых и амбициозных задач.

Читайте также:

В жилом комплексе «Люберецкий» введён в эксплуатацию детский сад

В Химках проводится капитальный ремонт школы №8

В Реутове в новой школе начались отделочные работы
#школа
#ремонт
#родители
#капитальный ремонт
#педагоги
#реутов
#московская область
#подмосковные стройки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Коломну привезли Казанскую икону Божией Матери
09 октября 2024, 12:14

Фото: Михаил Сериков

Казанскую икону Божией Матери доставили в Успенский кафедральный собор в Коломне, святыня пробудет в городе три дня, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Икона путешествует по стране уже несколько месяцев, она посетила уже 49 российских городов: пересекла Крайний Север, Дальний Восток. Сейчас икона прибыла в Московскую область в пределы епархии Московской митрополии», — рассказал пресс-секретарь Коломенской епархии иерей Димитрий Степаненков.
Он добавил, что после Коломны святыню увезут в другие кафедральные города Московской митрополии, потом в Нижегородскую метрополию, а оттуда — в Москву.

В Коломне доступ к святыне будет открыт 9 и 10 октября с 8 утра до 21:00, а 11 октября — с 8 утра до 20:00. Каждый час перед образом будут проводить молебные пения с акафистом о Победе.

Читайте также:

В Подмосковье привезут Казанскую икону Божьей Матери

Патриарх Кирилл высказался о теории эволюции

Участниками Успенского молодёжного фестиваля стали более 170 человек
#коломна
#икона
#рпц
#религия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В деревне Сабурово стартовало строительство путепровода
09 октября 2024, 11:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Возведение путепровода началось в деревне Сабурово городского округа Красногорск, работы ведутся в рамках строительства дублёра Пятницкого шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся устройство свайных оснований под опоры путепровода, а также переустройство инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.
Дублер Пятницкого шоссе пройдет от примыкания к Пятницкому шоссе в районе посёлка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Общая протяженность новой четырёхполосной дороги составит более 5,2 км. Открыть движение по дублёру Пятницкого шоссе планируется в третьем квартале 2026 года. Проезд по трассе будет бесплатным.

Читайте также:

Минтранс Подмосковья напомнило о правилах безопасности на дорогах в условиях тумана

В Московской области на восьми дорогах отремонтировали искусственные неровности

На 20 участках дорог в Подмосковье обустроили шумовые полосы
#красногорск
#путепровод
#строительство
#дорога
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«На все времена»: Диетолог раскрыла неожиданную пользу компотов и морсов
Диетолог Мойсенко: компоты и морсы можно считать лечебными напитками
09 октября 2024, 11:45

Фото: iStock/lisaaMC

Компоты и морсы — традиционные напитки россиян в осеннее и зимнее время. Но, говорят, что они являются бесполезными лакомствами. Правда ли это?
Кандидат медицинских наук, диетолог, молекулярный диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» рассказала, что в компотах большое количество необходимых для нашего организма микроэлементов.

«И в компотах, и в морсах содержится большое количество микроэлементов и клетчатки, но немаловажно то, как мы будем их готовить. И даже если мы подвергали приличной термической обработке, то там все равно остаются фосфор и кальций, калий, магний, цинк, медь, органические кислоты — важные позиции, играющие важную роль в наших биохимических процессах, они обеспечивают нас энергией жизни и строят клеточные мембраны», — сказала эксперт.

Она добавила, что термическая обработки убивает витамин С, однако витамины группы B все равно сохраняются.

«Сохраняется большое количество меди и цинка, которые обеспечивают нам хорошую защиту от вирусных и бактериальных заболеваний. Это полезный напиток на все времена. Компот сохранит больше полезного, если будет долго настаиваться: 5 минут покипел — высокая температура не успела достичь центра ягоды, а дальше — настаиваться», — объяснила диетолог.

По ее словам, важную роль играет количество добавленного в компот сахара. Если его будет много, то напиток превратится в десерт.

Морс, как сказала Римма Мойсенко, сохраняет почти все ценные свойства.

«Отдельно готовят ягоды и кипяток. Когда кипяток слегка остыл, тогда туда добавляют перетертую ягоду и настаивают. Морс облепиховый, клюквенный, смородиновый — это лечебные элементы. Они дают витамин С, которые не разрушается», — заключила специалист.

Читайте также:

Гастроэнтеролог Мельникова рассказала о воздействии алкоголя на пищеварение

«Обострения заболеваний»: Врач рассказала, как прививки от гриппа влияют на организм

Биолог Лялина назвала неожиданную пользу кофе с кардамоном
#эксперт
#ягоды
#температура
#врач
#диетолог
#кофе
#витамины
#напитки
#вкусы россии
#повар
#еда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава округа Ступино Сергей Мужальских открыл новый детский игровой комплекс
09 октября 2024, 11:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В селе Старая Кашира городского округа Ступино на улице Новотроицкой состоялось торжественное открытие современного детского игрового комплекса, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.
«Вместе с вами, дорогие жители, открываем новую детскую площадку. Игровой комплекс установлен по вашей просьбе. Надеюсь, юные сельчане смогут весело и интересно проводить здесь свободное время и будут бережно относиться к игровым элементам», — сказал глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.
Новая площадка имеет современное безопасное прорезиненное покрытие и оснащена игровым комплексом, включающим в себя городок с горкой, качели на пружинах и цепочках, балансир, а также спортивные элементы. Кроме того, было установлено освещение, лавочки и урны.

Сладкие подарки от главы муниципалитета стали приятным сюрпризом для юных участников праздника.

Сергей Мужальских также вручил благодарственные письма активным жителям Старой Каширы, которые внесли личный вклад в развитие своего населённого пункта.

Читайте также:

В Королёве за счёт поддержки Подмосковья построят базу отдыха

Заместитель главы округа Павловский Посад Филипп Ефанов провёл встречи с жителями

В Сергиевом Посаде открыли центр постинтернатного сопровождения слепоглухих
#единая подарки
#жители
#ступино
#московская область
#детская площадка
#дети
#благоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате