В Москве завершили реабилитацию Красноярских прудов

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работу над реабилитацией двух Красноярских прудов в районе Гольяново. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Он подчеркнул, что водоёмы находились в неудовлетворительном состоянии: они заросли водной растительностью, на дне образовался большой слой ила, началась эрозия береговой линии. В связи с этим, было принято решение о проведении реабилитации прудов, по итогам которой горожане вновь получили современное и комфортное место для отдыха.
В ходе работ специалисты извлекли более 1,6 тысячи кубометров иловых отложений, что позволило увеличить глубину прудов и исключить их зарастание в тёплое время года. Также были обновлены конструкции береговых полос протяжённостью 491 метр. На завершающем этапе работ были обустроены девять зон биоплато общей площадью 565 квадратных метров, в которых высадили свыше 12 тысяч водных растений.
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Анастасия Чинкова