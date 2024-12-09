Детской поликлинике Каширы передали подарки для пациентов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Сбор подарков для маленьких пациентов в рамках благотворительной акции «Коробка храбрости» завершился в Общественной приёмной каширского отделения партии «Единая Россия», по итогам сбора в детское поликлиническое отделение Каширской больницы передали шесть пакетов с игрушками, книжками, паззлами и различными предметами для творчества, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Мы благодарим всех, кто организовал и принял участие в этой акции. Это большая радость для детей. Теперь каждый раз, когда ребенок будет выходить из процедурного кабинета, он будет получать приятный сюрприз за терпение и смелость», — сказала заместитель главврача медучреждения Татьяна Пономарева.Организаторами акции «Коробка храбрости» являются члены и сторонники партии «Единая Россия», а также активисты партийного проекта «Добрая комната». Сбор подарков в Кашире проводился с 12 ноября по 5 декабря.
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