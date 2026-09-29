Детям до трёх лет напомнили о праве на бесплатные лекарства

29 сентября 2026, 08:40

Фармэксперт Бахметьев: некоторые лекарства детям до трёх лет положены бесплатно

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Коммерческий директор «Биннофарм Групп» Игорь Бахметьев рассказал, что семьи с детьми до трёх лет могут получать препараты за счёт государства. Для многодетных семей эта мера действует до достижения ребёнком шести лет и не зависит от дохода родителей.