Детям до трёх лет напомнили о праве на бесплатные лекарства
Коммерческий директор «Биннофарм Групп» Игорь Бахметьев рассказал, что семьи с детьми до трёх лет могут получать препараты за счёт государства. Для многодетных семей эта мера действует до достижения ребёнком шести лет и не зависит от дохода родителей.
В беседе с RT эксперт уточнил, что перечень доступных медикаментов и правила их выдачи определяют региональные власти. Перед покупкой лекарства родителям стоит обратиться к педиатру и узнать, действует ли препарат в региональной программе льготного обеспечения.
Врач оформляет рецепт только при наличии медицинских показаний. Запасаться лекарствами заранее по льготному рецепту нельзя. Документ обычно содержит международное непатентованное наименование препарата, поэтому выбирать торговую марку самостоятельно родители не смогут.
Для оформления рецепта чаще всего нужны свидетельство о рождении ребёнка, его СНИЛС, полис ОМС и документ о регистрации по месту жительства. При противопоказаниях или особых показаниях замену препарата рассматривает лечащий врач, иногда — врачебная комиссия.
Если нужного средства нет в аптеке, она должна принять рецепт на отсроченное обслуживание. Обычно препарат выдают в срок до десяти рабочих дней, при необходимости закупки — до 30 дней. Для рецептов с отметкой cito срок сокращается до трёх рабочих дней.
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