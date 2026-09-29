Новые условия семейной ипотеки усилят спрос на частные дома
SIS Development: желающие построить дом выиграют из-за новой семейной ипотеки
Семьи, планирующие строительство собственного дома, получат заметное преимущество после пересмотра параметров семейной ипотеки с 1 октября. Основатель SIS Development Ярослав Гутнов ожидает, что фиксированная ставка 6% для ИЖС привлечет часть покупателей, рассматривавших приобретение квартир в новостройках.
В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что стоимость кредита на квартиру станет зависеть от числа детей и региона. В Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях семьям с одним ребенком предложат ставку 12%, с двумя детьми — 10%. В остальных субъектах условия составят 10% и 8% соответственно.
«Для строительства частного дома ставка во всех этих случаях сохранится на уровне 6%. При оформлении кредита хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше семи лет», — уточнил Гутнов.
По мнению девелопера, разрыв в условиях кредитования способен изменить предпочтения покупателей. Часть семей выберет загородное жилье вместо квартир с более дорогой ипотекой. Выигрыш от этого получат компании, работающие в сегменте индивидуального жилищного строительства.
Некоторые потенциальные покупатели, вероятно, перенесут решение о покупке жилья. Они могут рассматривать готовые объекты на вторичном рынке либо остаться в аренде, считает эксперт.
Для застройщиков многоквартирных проектов обновление правил станет ощутимым фактором. По расчетам SIS Development, с начала 2026 года семейная ипотека формирует свыше 70% выдач жилищных кредитов на первичном рынке. Сокращение доли таких покупателей способно ослабить спрос на новостройки.
Гутнов напомнил, что государство будет субсидировать ставку по новым кредитным договорам максимум 15 лет. Этот срок распространяется и на займы для возведения частного дома. Поэтому семье следует заранее оценить платежи на весь период ипотеки.