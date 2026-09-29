Новые условия семейной ипотеки усилят спрос на частные дома

29 сентября 2026, 08:03

SIS Development: желающие построить дом выиграют из-за новой семейной ипотеки

Фото: iStock/Valeriya Rychkova

Семьи, планирующие строительство собственного дома, получат заметное преимущество после пересмотра параметров семейной ипотеки с 1 октября. Основатель SIS Development Ярослав Гутнов ожидает, что фиксированная ставка 6% для ИЖС привлечет часть покупателей, рассматривавших приобретение квартир в новостройках.





В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что стоимость кредита на квартиру станет зависеть от числа детей и региона. В Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях семьям с одним ребенком предложат ставку 12%, с двумя детьми — 10%. В остальных субъектах условия составят 10% и 8% соответственно.





«Для строительства частного дома ставка во всех этих случаях сохранится на уровне 6%. При оформлении кредита хотя бы одному ребенку в семье должно быть меньше семи лет», — уточнил Гутнов.