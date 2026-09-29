В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть осенью
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ключевых мерах профилактики осенних респираторных вирусов. Её слова цитирует РИА Новости.
По словам Поповой, важно придерживаться базовых правил защиты: регулярно мыть руки, дезинфицировать гаджеты и стараться не контактировать с людьми, у которых заметны признаки инфекции — например, кашель или насморк. Если человек сам чувствует недомогание, ему следует оставаться дома, чтобы не подвергать риску близких.
Кроме того, глава ведомства обратила внимание на необходимость избегать контакта различных предметов со слизистой оболочкой рта. Это тоже снижает вероятность заражения, констатировала глава Роспотребнадзора.
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