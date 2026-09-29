В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть осенью

29 сентября 2026, 06:56

Роспотребнадзор призвал чаще мыть руки и дезинфицировать гаджеты

Фото: iStock/CentralITAlliance

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ключевых мерах профилактики осенних респираторных вирусов. Её слова цитирует РИА Новости.