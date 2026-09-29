Незаконная перепланировка способна снизить цену квартиры на треть

29 сентября 2026, 08:01

Кадастровый инженер Кортышева: вторичное жилье с перепланировкой дешевеет на 6%

Фото: iStock/anatoliy_gleb

Вторичные квартиры с измененной планировкой обычно продают примерно на 6% дешевле аналогичного жилья без ремонта такого типа. При серьезных нарушениях скидка доходит до 30%, сообщила генеральный директор и кадастровый инженер ООО «Центральное кадастровое агентство» Александра Кортышева.





В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что максимальную потерю цены вызывают перенос газового оборудования или радиаторов на балкон. Закон не разрешает оформлять такие изменения, поэтому собственнику придется восстанавливать исходную схему. Покупатели учитывают эти расходы при торге. Существенные риски несет и затрагивание несущих стен. Их демонтаж либо перенос влияет на безопасность здания и усложняет продажу объекта. На подобные вмешательства приходится свыше 12% проблемных случаев перепланировки.



Еще одной частой причиной отказа в согласовании становится перенос кухни или санузла над жилыми помещениями соседей снизу. Доля таких нарушений достигает почти 27% среди всех незаконных изменений планировки. Объединять кухню и комнату нельзя, если в квартире установлена газовая плита. Помещение с газовым оборудованием должно оставаться изолированным. По этой же причине сложности возникают при присоединении лоджии к комнате через демонтаж оконного блока.



С 1 апреля 2025 года порядок согласования перепланировок стал строже. Теперь изменение площади либо границ помещения требует оформить приемочный акт местной администрации еще до ремонта. Согласование необходимо даже для демонтажа перегородок и объединения санузла. Если сведения о новой планировке не внесены в ЕГРН, банк откажет покупателю в ипотечном кредите. Это вынуждает продавца снижать стоимость жилья. Кортышева оценила долю изменений, доступных для легализации, почти в 94%. Остальные случаи входят в «красную зону» и требуют возврата квартиры к прежнему состоянию.





«Предварительное согласование обходится значительно дешевле, чем дисконт в 20–30% и долгий поиск покупателя», — подчеркнула эксперт.