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В Раменском начали сбор помощи для пострадавших при атаке беспилотников

11 сентября 2024, 16:01
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

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В Раменском начал работать пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших в результате атаки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«10 сентября при атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной. Погибла женщина, ранены восемь человек. Для пострадавших развернули уже три пункта временного пребывания: в ДК им. Воровского, Раменском доме учителя, а также школе №5 на ул. Высоковольтной. Кроме того, в этот день в доме культуры работал пункт сбора помощи пострадавшим», – говорится в сообщении.
С 11 сентября пункт сбора гуманитарки работает также в Раменском молодёжном центре на территории завода «Энергия» по адресу: Раменское, ул. Левашова, д. 21/2



Как отметили в администрации, в пункт можно принести предметы личной гигиены (зубные щётки, расчёски, влажные салфетки, зубную пасту, дезодоранты); питьевую воду и новую одежду (спортивные костюмы, нижнее бельё).

В пресс-службе добавили, что собирать и принимать вещи помогают волонтёры.

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#московская область
#жители
ФСБ предотвратила атаку боевиков ВСУ на детский сад в ДНР
11 сентября 2024, 16:16

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Террористическую атаку ВСУ на детский садик в Донецке предотвратила ФСБ России, сообщили в региональном управлении ведомства. Там уточнили, что теракт хотели осуществить при помощи беспилотника, а не допустить трагедию помогла система «Купол Донбасса».
Отмечено, что беспилотник вооружили взрывным устройством, в котором был элемент «неизвлекаемости», способный сдетонировать при попытке разминирования.

Специалисты ликвидировали взрывное устройство при помощи накладного заряда.

«Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — прокомментировали там.

Боевики ВСУ атакуют мирное население, поскольку, по оценке экспертов, не могут одержать победу на поле боя.

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«Обнулил репутацию»: Алаудинов попал в скандал после вопросов военкоров из-за драки чеченцев
11 сентября 2024, 16:09

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Вечером 2 сентября около кафе «Клим» в Анапе произошла драка. Командир спецназа «Ахмат» обвинил информагенства и авторов Телеграм-каналов в раздувании межнациональной розни из-за драки с чеченцами. Кто виноват, как реагируют пользователи интернета, почему в ситуацию вмешался Алаудинов — читайте в материале «Радио 1».

Драка с чеченцами в Анапе

Инцидент произошел около кафе «Клим» в Анапе. Охранники местного заведения попытались познакомиться с девушкой-туристкой, но получили отказ. Россиянка была в компании друзей, которые также приехали на отдых. Мужчины вступились за подругу, но разговор не задался, и чеченцы избили отдыхающих.

В итоге один из пострадавших оказался серьезно травмирован, его увезли на скорой помощи. Сильно досталось и девушке, у нее также забрали телефон

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Практически сразу задержали 28-летнего уроженца Дагестана, работающего в кафе охранником. Он отказался признавать вину и сказал, что случайно попал в драку, пытаясь разнять участников.

На следующий день в Кабардино-Балкарии задержали еще четверых участников конфликта — они пытались уехать в Чечню. Поскольку мужчины уехали с места драки, суд принял решение заключить их под стражу на время следствия. Дело контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин.

Версия Алаудинова, почему начался конфликт

9 сентября командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказался по поводу драки. В своем Телеграм-канале он выложил 20-минутный ролик с комментарием.

Как считает военный, затеяла драку девушка, с которой пытались познакомиться кавказские мужчины. Якобы россиянка крайне грубо отказала им и начала оскорблять весь народ.

«Девушка в грубой форме <...> его послала. <...> [Сказала] видишь ли, что мы, чеченцы, тиктокеры и что нас, оказывается, "укропы" бьют, мы от них бежим толпами. Может, мы тоже не граждане Российской Федерации, мы просто не знаем, что являемся второсортными? <...> Я понимаю, что желание познакомится — это страшное преступление. В России же никто женатый ни с кем не знакомится», — возмутился Алаудинов
Он отметил, что пользователи сети, высказывающиеся негативно по поводу драки, пытаются раздуть межнациональный конфликт в РФ.

«Цена каждого из вас — это то, что вы являетесь людьми, которые решили раскачать Россию изнутри. Вы продались за три рубля, и у вас идет раскачка. Это мне вообще не интересно», — заявил командир.

Критика и поддержка Алаудинова

Как считает военкор Анастасия Кашеварова, межнациональная проблема действительно существует.

«И раскачивается именно между народами России. Идет активная раскачка третьей чеченской», — написала Кашеварова в Телеграм-канале.
Журналистка отметила, что экс-глава Дагестана Магомедсалам Магомедов курирует в администрации президента России Совет по межнациональным отношениям. Она задалась вопросом, где результат его работы, «на что идут деньги».

Автор Телеграм-канала «Казачий дневник» Николай Севостьянов ответил ей, что «попыткой приблизить третью чеченскую» стоит считать именно ситуации, когда представители национальных меньшинств остаются на свободе, невзирая на совершения преступления.

«Благодарите диаспоры, которые годами отмазывали своих. Благодаря диаспорам люди знают — если преступление совершил человек, за которым стоит мощный этнический институт с деньгами, связями и доступом к телефонному праву, то единственный шанс на справедливость — это максимальный резонанс. Иначе уже к утру может оказаться, что «гражданин Иванов внезапно нанес себе 10 ножевых в попытке разжечь межнациональную рознь», — утверждает Севостьянов.
Военкор Юрий Котенок в Телеграм-канале спросил у Алаудинова: какова бы была реакция, если вместо русских девушек представить чеченских, а на месте чеченских мужчин — русских?

«Причем если в первом случае тот, кто выступает против межнациональных отношений, объявляется "защитником традиционных ценностей своего народа", то во втором случае на него ставится клеймо "нациста"», — заявил Котенок.
Слова Алаудинова о людях «второго сорта» Котенок назвал проявлением эмоций.

«Уж кого-кого, а чеченцев так назвать точно нельзя, в т. ч. принимая во внимание их объективно высокую степень влияния в российском обществе. Не правда ли, товарищ замначальника ГлавПУра? <...> Нанесение телесных повреждений — это статья, и за это нужно отвечать по закону», — пишет военкор.
Писатель Александр Храмов в Телеграм-канале отметил, что Алаудинов «одним днем обнулил свою репутацию в глазах подавляющего большинства россиян, которым не повезло принадлежать к его народности».

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Рабочий в Москве погиб, провалившись в люк с кипятком
11 сентября 2024, 14:53

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Двое рабочих в Москве провалились в люк с кипятком на территории детского сада. Один из них погиб.
Инцидент произошёл на территории дошкольного учреждения на Марьинском бульваре, сообщает телеграм-канал SHOT. Два работника коммунальных служб залезли в коллектор для проверки работы системы теплоснабжения. Внезапно произошёл прорыв трубы с горячей водой. Один из рабочих сумел выбраться, а второму стало плохо на глубине около 40 метров. Сейчас он не подаёт признаков жизни.

На месте происшествия работают спасатели МЧС России. С помощью экскаватора копается котлован, чтобы достать тело погибшего. Территория вокруг коллектора оцеплена правоохранителями. В детском саду в настоящее время находятся 170 детей.

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#москва
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В Истре умер школьник на тренировке по карате в спортклубе
РЕН -ТВ В Истре умер школьник на тренировке по карате в спортклубе
11 сентября 2024, 14:20

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Школьник в возрасте 14-лет умер на тренировке по карате в спортклубе в подмосковной Истре. Об этом сообщают журналисты телеканала РЕН-ТВ, ссылаясь на источники. Уточняется, что все произошло накануне во вторник, 10 сентября. Известно, что мальчик занимался боевым искусством более двух лет.
«Во время разминки 14-летний каратист побледнел и упал на пол. Тренер вызвал скорую и попытался оказать мальчику первую помощь, однако он скончался», — сказано в сообщении.

Прибывшие на место врачи Скорой помощи лишь констатировали смерть подростка. Причиной смерти, предварительно, названа острая сердечная недостаточность. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

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Девушка изрезала ножом подругу в лесу в Нижегородской области
11 сентября 2024, 14:07

Фото:istockphoto/showcake

Девушка-подросток изрезала свою подругу ножом в лесу Нижегородской области, информирует Telegram-канал NewsNN. По данным журналистов, все случилось в минувшую субботу, 7 сентября в Кулебаках. Злоумышленница предложила подруге прогуляться и «посмотреть красивое место» в направлении населенного пункта Молочная Ферма.
Дойдя до леса, одна из девушек улеглась на траве, а 16-летняя агрессорша кинулась с ножом на старшую подругу. Пострадавшая получила ранение рук, а также лица и брюшной полости. После нападавшая отправилась домой и рассказала о случившемся матери.

Злоумышленница во всем призналась полицейским и находится под домашним арестом.

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В Приморье мигрант жестоко избил девушку за отказ познакомиться
11 сентября 2024, 13:25

Фото: iStock/vmargineanu

В городе Большой Камень Приморского края мигрант сильно избил девушку за отказ познакомиться. Об этом сообщает Readovka.
По данным издания молодой человек назойливо пытался познакомиться с девушкой в соцсети, однако получил отказ. Тогда он выследил ее и сильно избил. У потерпевшей врачи диагностировали перелом лицевой кости, отрыв верхней челюсти, повреждения глазниц и грудной клетки. Мигрант собирался изнасиловать свою жертву, однако его спугнули прохожие.

Сейчас девушка находится в больнице, где ей сделали операцию на челюсть. При этом нападавшего нашли и задержали. Однако местные жители опасаются, что его могут отпустить, так как в дело вмешались представители диаспоры.

Также у преступника было двое подельников. Они разыскиваются.

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На юго-востоке Москвы горит стройка
11 сентября 2024, 13:22

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Стройка горит на юго-востоке столицы, информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва». На кадрах можно увидеть густой черный дым и языки пламени. Возгорание произошло на улице Юных Ленинцев.
Как сообщалось ранее, в пятиэтажке в Дедовске спасены от пожара восемь человек, а также попугай и две кошки.

В Мособлпожспасе отметили, что жильцы дома заметили в подъезде сильное задымление и обратились в экстренные службы. Выяснилось, что пожар происходит в квартире на втором этаже. Плотный дым не давал жильцам верхних этажей покинуть квартиры.

Огнеборцы среагировали оперативно. Спасены в том числе и дети. Пламя не перешло на другие квартиры, пострадавших нет.

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#россия
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#пожары
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#новости
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Командира ВСУ приговорили к 24 годам за убийство мужчины в Мариуполе
Командира ВСУ Маловичко приговорили к 24 годам за убийство мужчины в Мариуполе
11 сентября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К 24 годам колонии за убийство мужчины в Мариуполе приговорили командира ВСУ Александра Маловичко, сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики. Там уточнили, что весной 2022 года украинский боевик убил мирного жителя, расстреляв его. Маловичко признали виновным по двум статьям.
Ранее сообщалось, что командир ВСУ Дмитрий Храпач заочно приговорен к пожизненному лишению свободы в России за приказы бить по воинским частям в Белгородской области, которые не участвовали в спецоперации на Украине. Также осужденный должен возместить многомиллионный ущерб российскому Минобороны.

До этого стало известно, что дроны ВСУ совершили налет на Мурманскую область.

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На пожаре в подмосковной пятиэтажке спасли восемь человек, двух кошек и попугая
11 сентября 2024, 12:28

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Восемь человек, а также домашних животных спасли огнеборцы в ходе тушения пожара в пятиэтажном доме в городе Дедовск городского округа Истра, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жильцы дома, заметившие сильное задымление в подъезде. Оказалось, что горит квартира на втором этаже. Из-за плотного дыма, который распространился по лестничным пролётам, жильцы верхних этажей не могли выйти из квартир и просили о помощи», — говорится в сообщении.
Пожарные оперативно сформировали цепочку газодымозащитников и начали спасать людей и тушить огонь. При помощи специальных устройств пожарным удалось вывести с верхних этажей горящего дома восемь человек, в том числе — трёх детей в возрасте от пяти до девяти лет и одного четырнадцатилетнего подростка.

Кроме того, пожарные спасли питомцев из квартир на третьем и четвёртом этажах: они нашли и вынесли из задымлённых помещений собаку, попугая и двух кошек.

Пожар удалось оперативно ликвидировать, на другие квартиры он не перекинулся. Пострадавших нет.

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