В Раменском начали сбор помощи для пострадавших при атаке беспилотников

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
В Раменском начал работать пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших в результате атаки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«10 сентября при атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной. Погибла женщина, ранены восемь человек. Для пострадавших развернули уже три пункта временного пребывания: в ДК им. Воровского, Раменском доме учителя, а также школе №5 на ул. Высоковольтной. Кроме того, в этот день в доме культуры работал пункт сбора помощи пострадавшим», – говорится в сообщении.С 11 сентября пункт сбора гуманитарки работает также в Раменском молодёжном центре на территории завода «Энергия» по адресу: Раменское, ул. Левашова, д. 21/2
Как отметили в администрации, в пункт можно принести предметы личной гигиены (зубные щётки, расчёски, влажные салфетки, зубную пасту, дезодоранты); питьевую воду и новую одежду (спортивные костюмы, нижнее бельё).
В пресс-службе добавили, что собирать и принимать вещи помогают волонтёры.
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Лора Луганская