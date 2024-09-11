Студенты Губернского колледжа организовали гуманитарную помощь для колледжей ДНР и ЛНР

Фото: Министерство образования Московской области
Активисты первичной организации «Первые Губернского» помогли подготовить к передаче гуманитарный груз для образовательных учреждений Донецкой и Луганской народных республик в рамках программы «Свободные горизонты», сообщает Министерство образования Московской области.
Студенты Губернского колледжа собрали и упаковали более 100 учебников и 10 килограммов спортивного оборудования. Вся помощь будет направлена учебные заведения, с которыми колледж имеет партнёрские отношения.
Груз был доставлен на склад «Оптомир» в Балашихе, откуда в середине сентября он будет отправлен в Донецкий техникум моды и дизайна, Стахановский машиностроительный техникум и Макеевский педагогический колледж.
Груз был доставлен на склад «Оптомир» в Балашихе, откуда в середине сентября он будет отправлен в Донецкий техникум моды и дизайна, Стахановский машиностроительный техникум и Макеевский педагогический колледж.
Этот гуманитарный груз — уже второй по счету: в прошлом году студенты Губернского колледжа также отправили учебные материалы в Донбасс.
«У Губернского колледжа давно заключен договор с колледжами ЛНР и ДНР, поэтому мы систематически оказываем помощь. До этого мы отправляли оборудование, мебель, учебные пособия. Ребята всегда с большой радостью отзываются на призывы о помощи, никто не остается в стороне», — заявила заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Кузнецова.
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