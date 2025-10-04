Детям мигрантов предоставили возможность пересдачи теста на русский язык
Минпросвещения России предоставило возможность детям мигрантов пересдавать тестирование по русскому языку, необходимое для обучения в российских школах. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
Ранее в пресс-службе Рособрнадзора отмечали, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан не могут зачислить в школы из-за отсутствия положительного результата на тестах по русскому языку.
Бугаев подчеркнул, что знание русского языка является обязательным условием для обучения в российских школах, и пересдача тестов позволит помочь мигрантам успешно интегрироваться в образовательную систему страны.
