Детям освобожденных российских разведчиков предрекли фантастические дни

Фото: РИА НОвости/Михаил Воскресенский
Российский политолог Сергей Марков заявил, что детей освобожденных разведчиков Артема и Анны Дульцевых ожидают фантастические дни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.
Президент России Владимир Путин лично приехал встречать их после обмена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что дети не говорили по-русски, поэтому Путин приветствовал их по-испански.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры про обмен заключенными между Россией и Западом преимущественно велись по линии силовых ведомств — ФСБ и ЦРУ. Песков отметил, что работа по возвращению россиян, заключенных за границей, продолжается.
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Президент России Владимир Путин лично приехал встречать их после обмена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что дети не говорили по-русски, поэтому Путин приветствовал их по-испански.
«Дети только в Анкаре узнали, что они не аргентинцы, а русские. Вы представляете, сколько удивительного они теперь будут узнавать в России. Их ожидают фантастические дни», — написал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры про обмен заключенными между Россией и Западом преимущественно велись по линии силовых ведомств — ФСБ и ЦРУ. Песков отметил, что работа по возвращению россиян, заключенных за границей, продолжается.
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Дарья Осипова