Экс-аналитик ЦРУ: сдержанные переговоры США и России могут принести плоды

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Сдержанные и прямые переговоры между США и Россией могут принести результат, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн, передает ТАСС.
По его словам, тезис подтверждает то, что обмен пленными между двумя странами прошел успешно. Макговерн добавил, что подобные двусторонние переговоры могут привести и к урегулированию украинского конфликта.
Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.
Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Павел Рубцов.
Западные страны получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.
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Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.
Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Павел Рубцов.
Западные страны получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.
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Шольц встретился в аэропорту с обменянными российскими политзаключенными
Александр Климов