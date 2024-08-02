Пожизненно осужденный Красиков вернулся в РФ: кто он такой, связь с Путиным, возмущение Бербок

Фото: сайт Кремля
1 августа состоялся масштабный обмен пленными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии. Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.
Кто такой Вадим Красиков и почему именно его освобождение стало главным условием президента России Владимира Путина, разбирается редакция «Радио 1».
23 августа 2019 года Хангошвили был убит несколькими выстрелами. За убийство осудили Красикова и приговорили его к пожизненному заключению. Сам же Вадим отрицал свою причастность к преступлению, мотивируя это тем, что не знает убитого. Красиков отказался идти на какой-либо контакт со следствием.
Предполагается, что эти Красиков познакомился с будущим президентом в Санкт-Петербурге, когда Путин работал в мэрии.
При этом WSJ со ссылкой на источник в РФ сообщает, что Путин просил секретаря Совбеза России Николая Патрушева «изучить возможность обмена заключёнными для освобождения Красикова».
Таким образом, Красиков стал самым ценным активом прошедшего обмена.
Читайте также:
Стало известно о проблемах со здоровьем возвращенного в РФ Селезнева
Не смогла сдержать слез: «шпионы» Анна и Артём Дульцевы вернулись в РФ, что о них известно
Экс-аналитик ЦРУ: сдержанные переговоры США и России могут принести плоды
*Включен в список террористов и экстремистов
Биография КрасиковаВадим Красиков родился 10 августа 1965 года в одном из сёл Казахской ССР. Однако о его жизни мало что известно, кроме того, что он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и, по некоторым данным, служил в Афганистане. Позже он переехал в Иркутск, где в первый раз женился. От этого брака у него есть двое детей. В 2010 году он женился во второй раз. Уже тогда он не имел проблем с деньгами, купил квартиру в Москве и два люксовых автомобиля.
Пожизненное заключение в ГерманииНемецкое следствие утверждало, что в 2019 году Красиков под вымышленной фамилией Соколов прибыл во Францию, а уже оттуда через Польшу добрался до Берлина, где его целью стал бывший чеченский полевой командир грузинского происхождения Зелимхан Хангошвили, ответственный за теракты в Москве.
23 августа 2019 года Хангошвили был убит несколькими выстрелами. За убийство осудили Красикова и приговорили его к пожизненному заключению. Сам же Вадим отрицал свою причастность к преступлению, мотивируя это тем, что не знает убитого. Красиков отказался идти на какой-либо контакт со следствием.
«Российская Федерация не оставит меня гнить в тюрьме», — сказал тогда Красиков одному из охранников тюрьмы.
Не смогла сдержать слез: «шпионы» Анна и Артём Дульцевы вернулись в РФ, что о них известно
Связь Красикова с ПутинымПо данным западной разведки, Путин и Красиков были тесно связаны в прошлом. Вадим регулярно посещал тренировочные базы ФСБ и был хорошо знаком с Путиным. The Wall Street Journal утверждает, что они «были настолько близки, что вместе посещали стрельбище». Однажды Красиков даже сказал своей семье, что Путин «хорошо стреляет».
Предполагается, что эти Красиков познакомился с будущим президентом в Санкт-Петербурге, когда Путин работал в мэрии.
Освобождение Красикова стало главным условием Путина на обменГлавным условием Путина для обмена заключенными с Западом была выдача Вадима Красикова, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, Путин с 2021 года постоянно призывал спецслужбы сделать все возможное для освобождения Красикова, что удивляло даже западных разведчиков. Они предполагали, что Красиков был личным телохранителем Путина.
При этом WSJ со ссылкой на источник в РФ сообщает, что Путин просил секретаря Совбеза России Николая Патрушева «изучить возможность обмена заключёнными для освобождения Красикова».
Таким образом, Красиков стал самым ценным активом прошедшего обмена.
Стало известно о проблемах со здоровьем возвращенного в РФ Селезнева
Самая горькая уступка ПутинуВ Германии долго спорили и решали, соглашаться ли на освобождение Красикова. Больше всех против была глава МИД ФРГ Анналена Бербок. При этом министр юстиции Германии Марко Бушманн назвал решение освободить Вадима самой горькой уступкой Путину, однако оно было необходимым.
«Возможно, самая горькая уступка Путину касается моей сферы ответственности как министра юстиции. Мы депортировали в Россию убийцу, который был осужден в Германии в соответствии с законом. Без этого шага журналисты, политики и другие заключённые не были бы освобождены», — заявил Бушманн.Уговаривало Германию освободить Красикова правительство США, параллельно велись тайные переговоры по секретному каналу ЦРУ, который много лет используется для ведения деликатной дипломатии с Москвой. В обмен на Красикова предполагалось освобождение Алексея Навального*, который позже умер в тюрьме своей смертью.
Читайте также:
Стало известно о проблемах со здоровьем возвращенного в РФ Селезнева
Не смогла сдержать слез: «шпионы» Анна и Артём Дульцевы вернулись в РФ, что о них известно
Экс-аналитик ЦРУ: сдержанные переговоры США и России могут принести плоды
*Включен в список террористов и экстремистов
Элина Позднякова