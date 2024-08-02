Пожизненно осужденный Красиков вернулся в РФ: кто он такой, связь с Путиным, возмущение Бербок

1 августа состоялся масштабный обмен пленными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии. Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.