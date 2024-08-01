Песков рекомендовал покинувшим страну врагам России не возвращаться

Фото: сайт Кремля
Пусть враги, уехавшие из России, остаются за границей, а тех, кто уехал, но не стал врагом, страна ждёт обратно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что высказанное им мнение является исключительно его личной точкой зрения. Представитель Кремля также напомнил события начала XX века, когда после потрясений 1917 года многие художники, писатели, учёные, люди других творческих профессий тоже покинули Россию. Многие из них позже вернулись и смогли реализовать себя на Родине. Другие, даже оставшись за границей, по-прежнему любили свою Отчизну и не стали ей врагами.
Именно такую категорию релокантов имел ввиду Песков, когда говорил, что они должны вернуться обратно. Тех же, кто поливал грязью свою страну и её граждан, кто стал её врагом, на Родине совсем не ждут, заключил он.
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Александр Бойцов