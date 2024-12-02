Детям, потерявшим родителей в теракте в «Крокусе», открыли вклады на более чем 500 млн

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Детям, родители которых погибли во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», открыли вклады на сумму в 512 миллионов рублей. Об этом рассказал председатель Красного Креста в России Павел Савчук.
«Открыты вклады для детей, потерявших родителей, на общую сумму 512 млн рублей», — написал Савчук в своем telegram-канале.
Также председатель отметил, что на данный момент уже выделено свыше 19 миллионов для улучшения жилищных условий детей, потерявших в теракте одного или обоих родителей. Пострадавшие с инвалидностью уже получили финансовую помощь порядка 17 миллионов рублей. Более 180 человек смогли воспользоваться санаторно-курортным лечением и оздоровительными услугами.
Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта в подмосковном Красногорске. В результате трагедии погибло 145 человек.
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Иван Мусатов