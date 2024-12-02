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Детям, потерявшим родителей в теракте в «Крокусе», открыли вклады на более чем 500 млн

Фото: iStock/Antipov

Фото: iStock/Antipov

Детям, родители которых погибли во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», открыли вклады на сумму в 512 миллионов рублей. Об этом рассказал председатель Красного Креста в России Павел Савчук.
«Открыты вклады для детей, потерявших родителей, на общую сумму 512 млн рублей», — написал Савчук в своем telegram-канале.

Также председатель отметил, что на данный момент уже выделено свыше 19 миллионов для улучшения жилищных условий детей, потерявших в теракте одного или обоих родителей. Пострадавшие с инвалидностью уже получили финансовую помощь порядка 17 миллионов рублей. Более 180 человек смогли воспользоваться санаторно-курортным лечением и оздоровительными услугами.



Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта в подмосковном Красногорске. В результате трагедии погибло 145 человек.

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В Одинцовском округе ликвидировали масштабный недострой
02 декабря 2024, 16:25

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Здание большого торгово-развлекательного комплекса, остававшееся недостроенным более полутора десятков лет, снесли в деревне Мамоново Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Строить торгово-развлекательный комплекса начали в 2007 году. Длинное двухэтажное здание на площади около 70 тысяч квадратных метров. Но уже в 2008 году строительство было приостановлено, на территории остался стоять железный каркас здания. Постепенно конструкции начали разрушаться, к тому же недострой портил облик района. В результате объект было решено демонтировать», — говорится в сообщении.
Осенью текущего года недострой снесли, а строительный мусор вывезли и утилизировали. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, ещё не принято.

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#недострой
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В Подмосковье по президентской программе догазифицируют каждое девятое СНТ
02 декабря 2024, 16:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил план газификации региона с генеральным директором Мособлгаза Игорем Барановым, членами правительства и главами городских округов региона. Особое внимание уделили догазификации садовых некоммерческих товариществ, которая стартует с будущего года.
«В Московской области большое количество СНТ. Специфика наших садовых товариществ - в том, что люди там проживают или постоянно, или весьма продолжительное время. Поэтому принципиально важное значение имеет стабильное и надёжное электро- и газоснабжение. Вы знаете, что в этой связи был принят ряд законодательных решений. Мы и в дальнейшем будем делать всё, чтобы отчётность, подача заявки были в проактивном режиме, а зачастую и в цифре», – сказал Воробьёв на совещании.
Программа социальной газификации будет распространяться на СНТ со следующего года по инициативе президента. В Московской области предстоит догазифицировать самое значительное в России количество садовых товариществ.
«Будет догазифицировано практические каждое девятое СНТ, включённое в программу. В период с 2025 по 2030 годы газом будут обеспечены 956 СНТ, то есть около 64 тыс. домовладений. В первые 71 СНТ, а это свыше 9,1 тыс. домовладений, газ придёт уже в следующем году», – отметил Баранов.

При реализации программ догазификации в Подмосковье действуют льготы для 11 категорий граждан. Это, например, многодетные семьи, участники СВО, ветераны боевых действий в Афганистане. Для них газификация полностью бесплатная, в том числе и работы внутри участка. В регионе подключено уже более 1,3 тыс. домовладений льготников.

Подробно ознакомиться с программой газификации в Московской области можно на сайте Мособлгаза.

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#игорь баранов
#газ
#мособлгаз
#газификация
#социальная газификация
#подмосковье
#московская область
#снт
#губернатор
#андрей воробьёв
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В сети появился канал с эксклюзивами из Кремля
Политический журналист Юнашев запустил авторский телеграм-канал «Юнашев Live»
02 декабря 2024, 15:30

Фото: пресс-служба News Media Holding

Политический журналист Александр Юнашев запустил авторский телеграм-канал «Юнашев Live» с эксклюзивами из закулисья Кремля. Об этом сообщает пресс-служба News Media Holding. Проект, как отмечается, будет фокусироваться на аналитике, фактах и вопросах чиновникам, которые многие побоялись бы задать.
«Мы не стремимся к псевдоаналитике или левым инсайдам. Наш контент — это факты, комментарии от депутатов до министров, мои собственные наблюдения. Любовь к стране — это не слепое восхищение, а готовность указать на ошибки и бороться с коррупцией», — пояснил Юнашев.
Проект является частью News Media Holding, в состав которого также входит новостной портал LIFE, где Юнашев долгое время проработал журналистом.

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#кремль
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«Может попасть к вам»: Гастроэнтеролог рассказал про риск заражения гастритом в офисе
Гастроэнтеролог Хомерики: гастритом можно заразиться после выпитого из общей чашки кофе
02 декабря 2024, 15:16

Фото: iStock/Tharakorn

По данным последних исследований, около 30% взрослого населения России страдает от различных форм гастрита. Это означает, что почти 43 миллиона человек в стране имеют воспаление слизистой оболочки желудка. Это связано с некоторыми особенностями национальной кухни, образа жизни и экологической обстановки.
Доцент кафедры гастроэнтерологии Факультета Усовершенствования Врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Наталья Хомерики в беседе с «Радио 1» заявила, что гастритом можно заразиться от другого человека.

«Основная причина возникновения гастрита — инфекция хеликобактер пилори, поэтому мы считаем эту болезнь инфекционной. Передается другим людям не сам гастрит, а эта инфекция, которая может воспалить слизистую желудка. Она может попасть к вам через воду, например, или из-за несоблюдения гигиены, когда, допустим, пьете в офисе из общих чашек», — сказала врач.

По словам гастроэнтеролога, чтобы выявить в организме бактерию, приводящую к гастриту, можно сдать кровь или провести дыхательный тест.

«Нет программы скрининга рака желудка. Каждый человек должен осознавать, что в определенном возрасте он должен пройти обследование, чтобы выявить есть ли эта бактерия или нет. Сейчас очень много способов. Если бактерия выявлена, то можно лечить сразу. Или еще провести эндоскопическое обследование, а потом сдать образцы слизистой желудка», — уточнила эксперт.

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В Госдуме назвали возможный штраф за курение на ходу
Депутат Хамитов: за курение на ходу нужно штрафовать минимум на 5000 рублей
02 декабря 2024, 15:06

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Депутат Госдумы Амир Хамитов, предложивший ввести в России запрет на курение на ходу, заявил, что штрафовать за его нарушение нужно минимум на 5000 рублей. По его словам, улица является таким же общественным местом, где за курение уже введены штрафы.
«Если вводится какой-либо запрет, то должна быть и ответственность за его нарушение, иначе эта мера теряет всякий смысл. Я бы предложил ввести за нарушение этого закона штрафы в размере от пяти тысяч рублей. Думаю, заплатив один-два раза такую сумму, человек уже задумается, нарушать ли в следующий раз закон, или не стоит», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь, депутат Федот Тумусов считает, что идею стоит обсудить, но с точки нормативно-правовой точки зрения ее будет сложно реализовать. По его мнению, сообщает RT, запретительных мер в этой сфере принято достаточно.
«Одобряю с точки зрения обсуждения, а с точки зрения принятия нормативно-правового акта или закона, я считаю, это нереально, не надо этого делать», — заключил Тумусов.
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#закон
#запрет
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#штрафы
#депутат
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Эксперты назвали самые частые причины увольнений россиян
«Сбераналитика»: треть россиян увольняются с работы из-за выгораний и стрессов
02 декабря 2024, 14:49

Фото: istockphoto/cyano66

В стране 35% россиян уволились с прежней работы по причине отказа руководства повышать зарплату, пишет ТАСС, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении исследования сервиса «Работа.ру» и специалистов «Сбераналитики».
Указывается, что еще 34% ушли из-за выгорания и стресса. Помимо этого, 24% не видели возможности построить карьеру и никаких перспектив. Также 18% конфликтовали с коллегами и руководством.

Проводить больше времени в кругу семьи захотели 17% опрошенных, 12% хотят работать ближе к дому.

Кроме того, 8% еще ни разу не увольнялись, а 6% уходят по причине переезда в другой город или страну.

Отмечается, что возрастная категория от 18 до 34 лет в 48% случаев уходила в связи со стрессами и только в 29% из-за отказа в повышении зарплаты.

По данным еще одного опроса, проведенного в октябре, сгоряча уходили 32%, чаще это были мужчины, 75% из ушедших сгоряча не пожалели.

А другое исследование выявило, что практически 40% россиян посчитали смену работы единственной возможностью вырасти в зарплате.

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Подмосковный сервис упрощённого получения мест под фандоматы заработает в декабре
02 декабря 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Минчистоты Московской области упростит порядок получения мест для размещения пунктов сбора пластика, алюминия и текстиля. Новая электронная услуга сократит срок процедуры получения разрешения.
Сервис будет запущен 10 декабря, рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Владислав Мурашов.
«Мы должны реализовать в декабре наш новый сервис. Наносим 3 тыс. точек, где должны быть размещены фандоматы. Далее через «Госуслуги» подаётся заявка. Она рассматривается шесть дней. Общий срок на заключение соглашения – семь дней. Далее задача бизнеса – поставить объекты для приёма пластика и одежды. Задача была поставить 3 тыс. фаноматов. На сегодня 95% от плана выполнено – это 2 834 места. Очень хорошие цифры. Карта уже отработана и настроена, 10 декабря мы её запускаем», – рассказал Мурашов в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с правительством Подмосковья и главами городских округов.
В рамках услуги будет создана карта на базе «Геопортала Подмосковья». На этот портал планируется нанести места для размещения баков под отходы, чтобы не только предприниматели, но и жители видели, где они размещены.

Что касается развития сети фандоматов, то потребность Московской области – 5 тыс. таких мест.
«Сегодня уже размещено 700 под ПЭТ и алюминий, а также 1500 – под текстиль. Задача была подобрать дополнительно около 3 тыс. новых мест. Объём сбора мусора в год составит 15 тыс. тонн. Причём это мусор не для захоронения, а для переработки. Это примерно 2,5% о общего объёма захоронений», – пояснил Мурашов.
Он добавил, что утверждены определённые общие требования к внешнему виду фандоматов, и Минчистоты следит за их соблюдением.

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За четыре года догазифиция охватила 370 тыс. жителей Московской области
#минчистоты
#фандоматы
#переработка
#вторсырьё
#владислав мурашов
#подмосковье
#московская область
#отходы
#губернатор
#андрей воробьёв
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Красиво и долговечно: в Подмосковье устанавливают контейнеры для отходов из переработанного пластика
В Подмосковье устанавливают контейнеры для отходов из переработанного пластика
02 декабря 2024, 14:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье будет модернизировано около 900 контейнерных площадок для собора отходов.
Об этом рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Что касается модернизации контейнерных площадок, у нас в этом году осенью в проекте их 295. А весной, до мая – июня, мы должны закончить 602. На первом этапе у нас завершена работа по 248 площадкам. Это 84%. Готово также 98% твёрдого покрытия. Мы понимаем, что работы будут завершены в ближайшее время», – сказал Мурашов в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с правительством Подмосковья и главами городских округов.
Зампред также назвал муниципалитеты, которые полностью завершили работу по модернизации контейнерных площадок.
«Это Чехов, Ленинский и Красногорск. В высокой степени готовности – Одинцово, Домоделово и Можайск. До 15 декабря они эту работу завершат», – отметил Мурашов.
Он также рассказал, что в Московской области начали устанавливать контейнеры для отходов, сделанные из переработанного пластика. Они несколько дороже прежних, однако более долговечны, удобны для эксплуатации и выглядят очень эстетично. Такие контейнеры уже установили, например, в Красногорске.

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#подмосковье
#московская область
#владислав мурашов
#минчистоты
#контейнеры
#мусор
#отходы
#модернизация
#губернатор
#андрей воробьёв
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За четыре года догазифиция охватила 370 тыс. жителей Московской области
02 декабря 2024, 13:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Уровень газификации в Подмосковье – один из самых высоких в России.
За четыре года в регионе догазифицированы 370 тыс. жителей, сообщил генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов.
«Мы держим планку и не останавливаемся. Нам это удаётся за счёт перевода котельных на природный газ. К тому же работает программа газификации и президентский проект догазификации. За последние четыре года нам удалось дополнительно догазифицировать 370 тыс. жителей. Тем самым мы в четыре раза снизили количество не газифицированных. Таким образом, мы двигаемся к тому, чтобы к 2030 году, как поручил президент, приблизиться к технически возможной 100-процентной газификации», – сказал Баранов на совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.
По словам гендиректора Мособлгаза, план на 2024 года в Подмосковье выполнен на 104%.
«Мы должны были газифицировать 41 тысячу жителей, а сейчас приближаемся к 43 тысячам за этот год. Работаем по двум программам. Это губернаторская программа «новой» газификации, по которой газ приходит в населённые пункты, где его раньше не было. В этом году дополнительно газифицировали по ней дополнительно ещё 10 тыс. жителей. Кроме того, реализуем президентский проект догазификации – доводим газ в ранее газифицированные населённые пункты. Делаем это проактивно. Мы также перевыполнили план этого года, газифицировали 33 тыс. жителей», – добавил Баранов.
Он подчеркнул, что президентский проект продолжает пользоваться в Подмосковье большим спросом. В регионе самая большая в стране программа газификации. Заключено 131 тыс. договоров, 90% уже исполнено, остальные находятся в стадии исполнения.

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#газ
#газификация
#социальная газификация
#игорь баранов
#мособлгаз
#президент
#подмосковье
#московская область
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#андрей воробьёв
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