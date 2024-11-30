Теракт в «Крокусе»: защита требует освободить трех фигурантов из СИЗО

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Суд зарегистрировал апелляционную жалобу адвокатов трех фигурантов дела о террористическом акте в «Крокус сити холле». Они просят освободить своих подзащитных из СИЗО.
Дата рассмотрения жалобы еще не назначена, сообщает ТАСС. На прошлой неделе Басманный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей предполагаемым исполнителям террористического акта и еще 10 фигурантам уголовного дела. Все трое фигурантов, об освобождении которых ходатайствует защита, — Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов — были этапированы в Москву из Дагестана.
22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел масштабный теракт: террористы расстреляли людей, находившихся в здании на концерте, после чего подожгли его. Число жертв нападения составило 145 человек.
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Александр Бойцов