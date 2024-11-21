Против математика Вербицкого возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму

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Математик и блогер Михаил Вербицкий стал фигурантом уголовного дела по статье о призывах к терроризму. Он призывал наносить удары по России.
Уголовное дело против математика возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур. По словам собеседника агентства, в настоящее время 55-летний Вербицкий находится за пределами Российской Федерации.
Ранее блогер критиковал руководство страны и проведение специальной военной операции. Кроме того, он выражал сомнение в правдивости официальной версии трагических событий в «Крокус Сити Холле» в марте этого года.
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Александр Бойцов