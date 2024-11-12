Родители подшутившей над терактом в «Крокусе» девушки стали фигурантами дела

Фото: istockphoto/Akintevs
В отношении родителей одной из глумившихся над терактом в «Крокусе» молодых россиянок возбудили уголовное дело. Накануне их дочь с подругой записали видео у концертного зала, на котором с шутками и прибаутками обещали устроить новый теракт.
Как сообщает РЕН ТВ в своём телеграм-канале, девушка вела антисоциальный образ жизни, употребляла алкоголь и наркотики. Против родителей возбудили уголовное дело по факту невыполнения ими своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.
Две не слишком умные блогерши выложили в сеть видеозапись, в которой в шутку припугнули новым терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Ролик был записан в качестве приветствия подписчикам.
Пользователи сети возмутились циничной видеозаписью и осудили её авторов. Ими также заинтересовались правоохранители, которые быстро выяснили, что блогерши прибыли из Владимира. Теперь родители одной из них стали фигурантами уголовного дела.
Читайте также:
Две молодые блогерши поглумились над жертвами теракта в «Крокусе»
СК проверит авторов видео у «Крокуса» на предмет оправдания терроризма
Проснулась популярной: подростки решили наказать 16-летнюю девушку за измену и выложили изнасилование в сеть
Две не слишком умные блогерши выложили в сеть видеозапись, в которой в шутку припугнули новым терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Ролик был записан в качестве приветствия подписчикам.
«Мы приехали в "Крокус Сити Холл". Сейчас будем устраивать теракт. Классно», — широко улыбаясь говорила одна из девушек, вышагивая по парковке около концертного зала.
Пользователи сети возмутились циничной видеозаписью и осудили её авторов. Ими также заинтересовались правоохранители, которые быстро выяснили, что блогерши прибыли из Владимира. Теперь родители одной из них стали фигурантами уголовного дела.
Читайте также:
Две молодые блогерши поглумились над жертвами теракта в «Крокусе»
СК проверит авторов видео у «Крокуса» на предмет оправдания терроризма
Проснулась популярной: подростки решили наказать 16-летнюю девушку за измену и выложили изнасилование в сеть
Александр Бойцов