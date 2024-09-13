Детям-сиротам из Наро-Фоминска вручили сертификаты на покупку жилья

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Сертификаты на приобретение жилья вручили трём детям-сиротам в Наро-Фоминском округе, документы ребята получили из рук первого заместителя Наро-Фоминского городского прокурора Московской области Григория Кучерова и замглавы Наро-Фоминского округа Михаила Янковского, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Приобрести жильё с помощью сертификатов смогут первокурсница Павлово-Посадского техникума Ольга Слободенюк, второкурсник Можайского техникума Данила Розенко и третьекурсник колледжа имени маршала В.И. Чуйкова Максим Цуканов», — отметил глава округа Роман Шамнэ.Он поздравил ребят и напомнил, что сертификаты вручаются в рамках реализации программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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