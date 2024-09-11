Омбудсмен Фаевская встретилась с жёнами и матерями погибших участников СВО

Видео: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Встречу с жёнами и матерями погибших участников специальной военной операции провела омбудсмен Московской области Ирина Фаевская совместно с руководительницей регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой, мероприятие состоялось в картинной галерее ДК «Звезда» в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Такие встречи очень важны для наших женщин. Многие из них сталкиваются с непростыми жизненными ситуациями и не всегда могут справиться с ними в одиночку. Кому-то нужно поделиться своими переживаниями, получить поддержку, совет и просто почувствовать себя услышанной», — сказала Ирина Фаевская.Она добавила, что решение всех вопросов, прозвучавших в ходе встречи, взято на контроль.
«Постараемся помочь каждой», — подчеркнула омбудсмен.Отмечается, что в ходе встречи были подняты вопросы о выплатах, мерах социальной поддержки, оплаты проезда до места захоронения погибшего члена семьи и пр.
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