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В Наро-Фоминске впервые провели выездную администрацию в новом формате

05 сентября 2024, 10:55
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Новый формат выездной администрации запустили в Наро-Фоминском городском округе: встречи с коллективами крупных предприятий. Первая такая встреча состоялась с сотрудниками холдинговой компании «Элинар», сообщает пресс-служба муниципалитета.
Отмечается, что почти все работники «Элинара» являются жителями населённых пунктов, относящихся к территориальному управлению Атепцево.

«Значительная часть поднятых на встрече вопросов касалась сферы жилищно-коммунального комплекса: обустройства уличного освещения, ремонта тротуаров. По всем этим вопросам даны конкретные поручения с точной датой исполнения», — сказал замглавы Наро-Фоминского округа Алексей Гусаков.


В свою очередь, гендиректор компании «Элинар» Игорь Куимов подчеркнул, что между предприятием и руководителями Территориального управления Атепцево налажен тесный контакт и это поможет качественно и своевременно выполнить все поручения.

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#наро-фоминск
#выездная администрация
Глава Щёлкова Булгаков дал старт строительству бассейна в Монине
05 сентября 2024, 10:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Строительство бассейна началось в Монине, старт долгожданным работам дал глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков вместе с жителями посёлка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Через год здание будет построено, начнётся благоустройство: парковки, озеленение, лавочки, тротуары и дорожки. Закладывая капсулу, мы с жителями Монино договорились, что открывать объект тоже будем вместе», — написал глава округа в своём Telegram-канале.
Ранее в Монине был бассейн, построенный в 1950 году, он относился к Военно-воздушной академии, и в 2011 году, после закрытия академии, он тоже закрылся и несколько лет не функционировал. В муниципальную собственность бассейн передали только в 2014 году. В это время объект находился в таком плохом состоянии, что его ремонт признали нецелесообразным. Жители неоднократно просили о строительстве нового бассейна, однако сроки несколько раз откладывались. Начать строительство в 2024 году удалось при поддержке губернатора и правительства региона.

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#щёлково
#андрей булгаков
#бассейн
#строительство
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Съёмки фильма «Вызов» разрушили карьеру космонавта Андрея Бабкина
Кандидата в космонавты Бабкина могут уволить из-за насморка
05 сентября 2024, 10:36

Фото: iStock/3DSculptor

Кандидата в космонавты Андрея Бабкина попросили уволиться с лётной должности из-за насморка. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник из ракетно-космической отрасли.
Отмечается, что кандидату предложили занять пост заместителя командира по науке в отряде космонавтов. Такое решение руководства говорит об истечении «срока годности» Бабкина как космонавта.

Формальной же причиной увольнения стали проблемы со здоровьем, выявленные медкомиссией. Из медицинских документов следует, что кандидату в космонавты поставили диагноз полисинусит, а проще говоря – запущенная форма насморка.

Узнав о диагнозе Бабкин сделал операцию, после чего годность к полётам была восстановлена. Однако вскоре ему неожиданно поступило предложение об увольнении.

Экспедиция МКС-66 была последним шансом Бабкина побывать в космосе. Однако в последний момент его заменили на актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, которые отправились на станцию для съёмок фильма «Вызов».

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#космос
#космонавт
#мкс
#фильм
#здоровье
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В Московской области разработана цифровая платформа для обсуджения технических проектов
05 сентября 2024, 10:20

Фото: istockphoto / Olivier Le Moal

В Подмосковье, в рамках проекта «Цифровая экономика», была создана платформа «Я — эксперт». Сервис предназначен для организации научно-технических советов (НТС), в которых участвуют как сотрудники различных ведомств, так и жители региона, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«На платформе «Я — эксперт» создан общий регламент работы с проектами, который упрощает организацию заседаний. Кроме того, единый архив материалов по 50 завершенным ранее проектам и научно-техническим советам позволяет сохранить и передать ценные знания и опыт. Уже сейчас платформа объединяет 130 экспертов», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Научно-технические советы дают возможность оценить эффективность проектов в различных областях, таких как строительство, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное движение. Также они проверяют соответствие этих проектов современным требованиям и стандартам и нуждам населения.

В результате обсуждений выявляются как положительные, так и отрицательные стороны проектов, после чего формулируются рекомендации по их улучшению. На платформе «Я — Эксперт» пользователи могут ознакомиться с материалами технических проектов и завершённых инициатив, просмотреть календарь заседаний и реестр экспертов.

Сотрудники подмосковных ведомств могут загружать проекты на платформу и организовывать заседания, а любой желающий может стать экспертом и участвовать в обсуждении инициатив, подав онлайн-заявку.

«Это цифровое решение открывает новые возможности для совместной работы сотрудников ведомств и жителей Подмосковья. Такой формат заседаний помогает наладить конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами и делает процессы прозрачными. С момента запуска платформы в феврале 2024 года получено уже 420 заключений экспертов», – добавила Куртяник.
«Я — Эксперт» была осуществлена ИТ-компанией «Максимум», которая является подведомственным учреждением Мингосуправления Московской области. 18

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#эксперт
#платформа
#услуги
#проекты
#пользователи
#наука
#техника
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Участниками трудовых отрядов стал более 250 подмосковных подростков
05 сентября 2024, 10:06

Фото: пресс-служба МИСК МО

Трудовые отряды подростков были впервые сформированы этим летом, их членами стали более 250 жителей Подмосковья в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Трудовые отряды подростков — это новое направление РСО (организации «Российские студенческие отряды» — прим ред.) Подмосковья, которое помогает ребятам сделать первые шаги в освоении профессии и построении карьеры. Вместе со своими более опытными товарищами активисты работают в детских лагерях, осваивают специальности официанта, повара, горничной, занимаются сборкой мебели, помогают в теплицах и на железнодорожных вокзалах», — рассказала глава регионального министерства Екатерина Швелидзе.
Отмечается, что подростки из трудотрядов Подмосковья приняли участие в ряде масштабных мероприятий и показали отличные результаты. Например, они одержали победу на Всероссийском профориентационном марафоне «В Первые с РСО» и вошли в топ-5 команд в одном из творческих испытаний на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Труд — крут». Юные представители Подмосковья также принимают участие в патриотических акциях «Поклонимся великим тем годам» и «Снежный десант РСО».

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#миск мо
#труд
#подростки
#екатерина швелидзе
#московская область
#подмосковье
#патриотизм
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Загруженность дорог Подмосковья утром 5 сентября составила шесть баллов
05 сентября 2024, 09:48

Фото: пресс-служба МИСК МО

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро четверга, 5 сентября, оценивается на шесть баллов из десяти возможных, основные заторы наблюдаются при проезде в сторону столицы на пяти федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом при движении в сторону Москвы отмечаются на трассах М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», М-9 «Балтия», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ярославское, Щёлковское, Ленинградское, Калужское, Каширское, Боровское, Варшавское, Пятницкое, Носовихинское, Киевское, Минское, Рязанское, Косинское и Дмитровское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано около миллиона машин, что совпадает со средними показателями прошлого месяца.

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#дороги
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#московская область
#подмосковье
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Старые сети водопровода и канализации заменят в историческом центре города Клин
05 сентября 2024, 09:47

Фото: пресс-служба администрации г.о Клин

В историческом центре Клина собираются заменить более километра старых сетей водопровода и канализации.
Сети находятся на Советской площади и улице Папивина. Территория вошла в программу «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь планируется создать городской бульвар, общей площадью благоустройства 2,3 гектара. Однако перед тем, как приступать ремонтным работам, необходимо будет навести порядок в подземных коммуникациях Клина.

«Это исторический центр Клина, старый микрорайон. Сети водопровода и канализации здесь кардинально не менялись уже 20 лет. Текущие, поддерживающие работы велись, а капитальных нет. Сейчас - лучший момент для проведения работ. Такие задачи поставила перед нами и подрядчиком Глава округа Алена Дмитриевна Сокольская», - рассказал Эдуард Кядиков, директор ЗАО «Водоканал».

Уже в этом году планируется заменить около одного километра труб диаметром от 160 до 400 миллиметров. В связи со сложным рельефом местности рядом с многофункциональным центром, прокладка новых коммуникаций будет производиться с использованием современных бестраншейных технологий. Это позволит избежать вскрытия больших участков земли и ограничиться лишь двумя отверстиями для бесшовного ввода труб, рассказал Кядиков.

Ранее Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что новый участок благоустройства в Клину станет продолжением уже обустроенной улицы Чайковского. В результате выполнения этих работ планируется увеличить ширину тротуаров на улице Папивина и создать новые зоны отдыха для жителей и туристов региона.

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#подмосковье
#городская среда
#клин
#благоустройство
#трубы
#история
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С начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию более 7 млн кв. метров жилья
05 сентября 2024, 09:45

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

С начала ​текущего года в Московской области было введено с эксплуатацию 7,2 миллиона квадратных метров жилой площади.
Из них 1,2 миллиона квадратных метров составляют многоквартирные дома, а 6 миллионов — это объекты индивидуального жилищного строительства. Этот показатель является самым высоким среди всех регионов — 10% от общего ввода жилья в России.

Наибольшее количество квадратных метров было построено в Ленинском городском округе — 312 тысяч квадратных метров, в Балашихе — 147 тысяч квадратных метров, и в Щелкове — 127 тысяч квадратных метров. Также Раменский, Истра и Одинцовский районы входят в число лидеров по вводу индивидуальных домов.

Строительство жилых кварталов в Подмосковье осуществляется в рамках комплексного развития территорий. При планировании проектов особое внимание уделяется инфраструктуре, включая детские сады, школы, поликлиники, парковки и зоны для отдыха.

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#подмосковье
#строительство
#дома
#квартиры
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В Подмосковье усовершенствовали систему экомониторинга
05 сентября 2024, 09:14

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Система экологического мониторинга в Московской области продолжает развиваться, в настоящее время на стационарных постах контроля за качеством воздуха в сутки производят более 115 тысяч анализов концентраций измеряемых веществ, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«На территории Подмосковья действует стационарный 301 пост экомониторинга. Больше всего таких постов в семи округах, где расположено больше всего источников выбросов: это Коломна, Богородский, Одинцовский, Люберцы, Сергиево-Посадский, Раменский и Пушкинский округа. Кроме того, данные о состоянии воздуха поступают с 18 автоматических станций контроля, которые установлены в 13 округах», — говорится в сообщении.
Кроме того, в регионе работают мобильные экологические лаборатории. За неделю они совершают около 20 выездов.

В министерстве также напомнили, что информация с постов экомониторинга доступна жителям Московской области в онлайн-режиме: она размещается на региональном Геопортале.

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#минэкологии мо
#московская область
#подмосковье
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Москвичка узнала возможного брата обвиняемого в теракте в «Крокусе» в соседе
05 сентября 2024, 08:36

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Жительница Москвы поделилась, что узнала о возможном брате обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Хусейна Хамидова*. Как сообщает РИА Новости, квартира предполагаемого брата располагается на Рязанском проспекте в многоэтажном здании.
По словам женщины, ранее занимавшей пост председателя совета дома, квартиру, где жил брат Хамидова*, постоянно сдавали в аренду. Она отметила, что жильцы часто попадались ей на глаза, но не вызывали особого интереса, поэтому не возникало поводов для знакомства. Последний раз она видела квартирантов в начале июня.

Информация о том, что Хамидов* стал фигурантом дела о теракте в «Крокусе», появилась 29 августа. Известно, что он переехал в Россию из Таджикистана с родителями 12 лет назад и имеет российское гражданство.

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*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#подмосковье
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