В Наро-Фоминске впервые провели выездную администрацию в новом формате

Сети находятся на Советской площади и улице Папивина. Территория вошла в программу «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь планируется создать городской бульвар, общей площадью благоустройства 2,3 гектара. Однако перед тем, как приступать ремонтным работам, необходимо будет навести порядок в подземных коммуникациях Клина.







«Это исторический центр Клина, старый микрорайон. Сети водопровода и канализации здесь кардинально не менялись уже 20 лет. Текущие, поддерживающие работы велись, а капитальных нет. Сейчас - лучший момент для проведения работ. Такие задачи поставила перед нами и подрядчиком Глава округа Алена Дмитриевна Сокольская», - рассказал Эдуард Кядиков, директор ЗАО «Водоканал».





Уже в этом году планируется заменить около одного километра труб диаметром от 160 до 400 миллиметров. В связи со сложным рельефом местности рядом с многофункциональным центром, прокладка новых коммуникаций будет производиться с использованием современных бестраншейных технологий. Это позволит избежать вскрытия больших участков земли и ограничиться лишь двумя отверстиями для бесшовного ввода труб, рассказал Кядиков.



Ранее Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что новый участок благоустройства в Клину станет продолжением уже обустроенной улицы Чайковского. В результате выполнения этих работ планируется увеличить ширину тротуаров на улице Папивина и создать новые зоны отдыха для жителей и туристов региона.

