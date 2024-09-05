В Наро-Фоминске впервые провели выездную администрацию в новом формате

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Новый формат выездной администрации запустили в Наро-Фоминском городском округе: встречи с коллективами крупных предприятий. Первая такая встреча состоялась с сотрудниками холдинговой компании «Элинар», сообщает пресс-служба муниципалитета.
Отмечается, что почти все работники «Элинара» являются жителями населённых пунктов, относящихся к территориальному управлению Атепцево.
В свою очередь, гендиректор компании «Элинар» Игорь Куимов подчеркнул, что между предприятием и руководителями Территориального управления Атепцево налажен тесный контакт и это поможет качественно и своевременно выполнить все поручения.
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«Значительная часть поднятых на встрече вопросов касалась сферы жилищно-коммунального комплекса: обустройства уличного освещения, ремонта тротуаров. По всем этим вопросам даны конкретные поручения с точной датой исполнения», — сказал замглавы Наро-Фоминского округа Алексей Гусаков.
В свою очередь, гендиректор компании «Элинар» Игорь Куимов подчеркнул, что между предприятием и руководителями Территориального управления Атепцево налажен тесный контакт и это поможет качественно и своевременно выполнить все поручения.
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Лев Каштанов