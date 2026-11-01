Детям в Турции запретили пользоваться социальными сетями
В Турции с воскресенья начал действовать запрет на использование социальных сетей детьми, не достигшими 15 лет. Об этом сообщил министр по делам семьи и социальных служб Махинур Гекташ.
Теперь пользователям младше указанного возраста нельзя создавать новые аккаунты в соцсетях. До 31 марта 2027 года будет проходить проверка возраста владельцев уже существующих профилей. В течение этого переходного периода администрации соцсетей поэтапно заблокируют аккаунты несовершеннолетних.
Чтобы получить доступ к соцсетям, пользователь должен подтвердить личность через государственный сервис e‑devlet, после чего ему выдадут цифровой токен с данными о возрасте. Система будет автоматически регулировать доступ: детям до 15 лет вход запрещён, а подросткам от 15 до 18 лет разрешён, но с рядом ограничений. Так, они смогут переписываться только с друзьями из своего списка, не смогут запускать прямые трансляции, а также не будут видеть рекламу, предназначенную для взрослой аудитории.
За нарушение запрета предусмотрены санкции. Они коснутся как лиц, которые помогут подростку зарегистрировать аккаунт, так и самих социальных сетей.
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