Детям в Турции запретили пользоваться социальными сетями

01 ноября 2026, 04:31

Фото: iStock/BrianAJackson

В Турции с воскресенья начал действовать запрет на использование социальных сетей детьми, не достигшими 15 лет. Об этом сообщил министр по делам семьи и социальных служб Махинур Гекташ.