Аэропорт Хургады установил рекорд по числу пассажиров
Международный аэропорт Хургады в субботу поставил новый рекорд по суточному пассажиропотоку. Как сообщило министерство гражданской авиации Египта, за сутки воздушная гавань обслужила порядка 67 тысяч человек, которые прибыли и вылетели на 389 рейсах.
В заявлении ведомства подчёркивается, что достигнутые операционные показатели стали рекордными. Рост оказался существенным: по сравнению с предыдущим максимумом, зафиксированным 1 ноября 2025 года, число пассажиров увеличилось на 18,3 % (это плюс 10 359 человек), а количество рейсов — на 8,7 % (на 31 рейс больше). Тогда, в ноябре, аэропорт принял и отправил 56 641 пассажира, задействовав 358 рейсов.
Такой рост нагрузки на аэропорт местные власти связывают с запуском зимнего туристического сезона и возросшим интересом к отдыху на курортах Красного моря.
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