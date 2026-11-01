Аэропорт Хургады установил рекорд по числу пассажиров

01 ноября 2026, 01:59

Фото: iStock/Oleg Elkov

Международный аэропорт Хургады в субботу поставил новый рекорд по суточному пассажиропотоку. Как сообщило министерство гражданской авиации Египта, за сутки воздушная гавань обслужила порядка 67 тысяч человек, которые прибыли и вылетели на 389 рейсах.