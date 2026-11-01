Учёных удивила нестабильная магнитная буря на Земле

01 ноября 2026, 01:19

ИКИ РАН: магнитная буря на Земле пошла не по сценарию

Фото: iStock/Alones Creative

31 октября учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали на Земле магнитную бурю, развитие которой пошло вопреки ожиданиям. Изначально прогноз был сдержанным: ожидалось лишь незначительное усиление явления.