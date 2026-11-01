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Учёных удивила нестабильная магнитная буря на Земле

ИКИ РАН: магнитная буря на Земле пошла не по сценарию
Фото: iStock/Alones Creative

31 октября учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали на Земле магнитную бурю, развитие которой пошло вопреки ожиданиям. Изначально прогноз был сдержанным: ожидалось лишь незначительное усиление явления.



В первом сообщении в официальном телеграм‑канале лаборатории специалисты отметили, что планета находится в потоке плазмы из корональной дыры. При этом учёных насторожил невысокий рост скорости солнечного ветра. На том этапе магнитное поле Земли слабо откликалось на внешние колебания, и прогноз предполагал лишь небольшое усиление бури к ночи.

Однако ближе к вечеру обстановка резко изменилась. В обновлённом сообщении исследователи назвали ситуацию неожиданной: менее чем через час после предыдущих оценок началась планетарная магнитная буря уровня G2. Учёные образно заметили, что после более чем суток противостояния потоку плазмы магнитосфера, видимо, «просто устала». В итоге ночь на Хэллоуин оказалась на удивление бурной.

Александр Огарёв

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