Учёных удивила нестабильная магнитная буря на Земле
31 октября учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали на Земле магнитную бурю, развитие которой пошло вопреки ожиданиям. Изначально прогноз был сдержанным: ожидалось лишь незначительное усиление явления.
В первом сообщении в официальном телеграм‑канале лаборатории специалисты отметили, что планета находится в потоке плазмы из корональной дыры. При этом учёных насторожил невысокий рост скорости солнечного ветра. На том этапе магнитное поле Земли слабо откликалось на внешние колебания, и прогноз предполагал лишь небольшое усиление бури к ночи.
Однако ближе к вечеру обстановка резко изменилась. В обновлённом сообщении исследователи назвали ситуацию неожиданной: менее чем через час после предыдущих оценок началась планетарная магнитная буря уровня G2. Учёные образно заметили, что после более чем суток противостояния потоку плазмы магнитосфера, видимо, «просто устала». В итоге ночь на Хэллоуин оказалась на удивление бурной.
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