Девелопер Голев спрогнозировал падение объёмов нераспроданного жилья в РФ

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Коммерческий директор строительной компании Дмитрий Голев заявил, что в этом году будет снижение числа нераспроданного жилья в России.
«Это связано, главным образом, с отложенными последствиями нестабильности 2022 года, ведь срок разработки девелоперского проекта составляет в среднем полтора года. Так или иначе, текущая ситуация свидетельствует о высокой конкуренции, но не о затоваривании», — пояснил в беседе с Газета.ру Голев.
Ранее стало известно, что дольщики жилого комплекса «Благовест» в Сергиевом Посаде продолжают получать ключи от долгожданных квартир. Но сегодняшний день новоселье отметили уже 115 семей, оставшиеся вступят в свои права на недвижимость до начала весны.
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Мелисса Тимофеева