Группа Родина представила цифровой геопортал для доказательного девелопмента на ПМЭФ

05 июня 2026, 12:04

Группа Родина и НИУ ВШЭ создали цифровой портал для доказательного девелопмента

Фото: пресс-служба UrbanHub

Девелоперская группа Родина совместно с НИУ ВШЭ создала цифровой геопортал, предназначенный для комплексного анализа городских территорий с использованием технологий больших данных. Новая платформа помогает выявлять потребности районов в инфраструктуре и оценивать возможные последствия различных градостроительных решений. О разработке рассказал сооснователь и совладелец группы Родина Владимир Щекин на площадке «Урбан Хаба» в рамках Петербургского международного экономического форума.





Презентация проекта состоялась во время дискуссии, посвященной формированию новых городских центров. По словам Щекина, современные подходы к развитию территорий должны базироваться на объективной аналитике, а не на предположениях.





«Когда вы проектируете какую-либо территорию, не нужно гадать, что именно строить. Нужно опираться на доказательства», — подчеркнул он.

«Большие данные показывают, что поликлиника рядом с местом проживания увеличивает вероятность появления в семье второго и третьего ребенка на 19%», — сообщил Щекин.

«Если формируется однообразная городская среда и однообразный морфотип застройки, предпринимательская активность снижается почти на 40%», — отметил он.