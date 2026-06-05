Группа Родина представила цифровой геопортал для доказательного девелопмента на ПМЭФ
Девелоперская группа Родина совместно с НИУ ВШЭ создала цифровой геопортал, предназначенный для комплексного анализа городских территорий с использованием технологий больших данных. Новая платформа помогает выявлять потребности районов в инфраструктуре и оценивать возможные последствия различных градостроительных решений. О разработке рассказал сооснователь и совладелец группы Родина Владимир Щекин на площадке «Урбан Хаба» в рамках Петербургского международного экономического форума.
Презентация проекта состоялась во время дискуссии, посвященной формированию новых городских центров. По словам Щекина, современные подходы к развитию территорий должны базироваться на объективной аналитике, а не на предположениях.
«Когда вы проектируете какую-либо территорию, не нужно гадать, что именно строить. Нужно опираться на доказательства», — подчеркнул он.
Для создания цифровой платформы были использованы обезличенные массивы данных, включая информацию операторов связи, сведения о банковских транзакциях и статистику поисковых запросов. Все эти данные интегрировали в единую цифровую модель городской среды.
Как отметил Щекин, геопортал позволяет определить, каких объектов не хватает в конкретном районе, а также спрогнозировать, как строительство социальной, коммерческой или иной инфраструктуры отразится на жизни населения и экономике территории. Такой подход дает возможность принимать градостроительные решения на основе аналитики и реальных данных.
В ходе выступления также были представлены результаты исследования влияния городской среды на демографические показатели. Согласно полученным данным, доступность социальных объектов рядом с местом проживания может оказывать влияние на решения семей о рождении детей.
«Большие данные показывают, что поликлиника рядом с местом проживания увеличивает вероятность появления в семье второго и третьего ребенка на 19%», — сообщил Щекин.
Кроме того, исследование выявило взаимосвязь между характеристиками городской среды и уровнем предпринимательской активности. По словам представителя девелопера, разнообразие городской застройки способствует развитию бизнеса.
«Если формируется однообразная городская среда и однообразный морфотип застройки, предпринимательская активность снижается почти на 40%», — отметил он.
Участниками дискуссии также стали заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский и заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. Эксперты обсудили современные подходы к созданию новых городских центров, в которых сочетаются жилье, рабочие места, социальная инфраструктура и общественные пространства.