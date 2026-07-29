Девелопер Шаповал призвал вложиться в курортную недвижимость

29 июля 2026, 17:47

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На фоне снижения ключевой ставки и постепенного уменьшения доходности банковских вкладов интерес инвесторов к курортной недвижимости будет расти. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал коммерческий директор группы компаний ССК Григорий Шаповал.