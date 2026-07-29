Девелопер Шаповал призвал вложиться в курортную недвижимость
На фоне снижения ключевой ставки и постепенного уменьшения доходности банковских вкладов интерес инвесторов к курортной недвижимости будет расти. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал коммерческий директор группы компаний ССК Григорий Шаповал.
По словам эксперта, изменение денежно-кредитной политики напрямую влияет на инвестиционные стратегии. По мере снижения ставок по депозитам часть средств, размещенных в банках, может быть перенаправлена в сегменты с более высокой потенциальной доходностью, к которым относится курортная недвижимость.
Шаповал отметил, что традиционно наиболее активный период для вложений приходится на третий и четвертый кварталы года. После летнего сезона инвесторы, как правило, приступают к пересмотру и диверсификации своих портфелей.
Наибольший интерес, по оценке специалиста, в настоящее время сосредоточен на нескольких популярных направлениях. В их числе — Анапа, Новороссийск, Калининград и регион Кавказских Минеральных Вод. Именно в этих локациях, по словам эксперта, сегодня наблюдается повышенный спрос со стороны покупателей, рассматривающих недвижимость прежде всего как инвестиционный актив.
Эксперт добавил, что текущие изменения в монетарной политике уже отражаются на структуре спроса. По его мнению, интерес инвесторов постепенно смещается от банковских депозитов к материальным активам, а во второй половине года эта тенденция может стать еще более заметной.
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