Раскрыто, за что готовы доплачивать покупатели квартир
Более половины покупателей жилья готовы увеличить бюджет сделки ради хороших соседей. Об этом рассказала NEWS.ru коммерческий директор бренда ГК «Да! Девелопмент» Виктория Лесникова.
Эксперт утверждает, что окружение для респондентов не менее важно, чем цена квадратного метра или престиж района. Исследование показало, что из-за соседей хотели переехать 66% опрошенных: 14% действительно сменили адрес, а 52% серьёзно рассматривали этот вариант. Только треть респондентов оказались довольны своими соседями.
По ее словам, в поисках спокойного и комфортного проживания будущие жильцы готовы платить больше. Например, 58% респондентов согласны заплатить больше за жильё, если в комплексе будут жить люди со схожими интересами. Для 20% это принципиально важно, а 38% согласны на небольшую доплату, если она будет обоснованной, уточнила Лесникова.
Горожане всё чаще рассматривают дом как сообщество, где общение ценится так же, как и физические характеристики здания. Теперь квартиры выбирают не только по размеру комнат, но и по уровню доверия и общим ценностям проживающих, подытожила коммерческий директор.
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