Раскрыто, за что готовы доплачивать покупатели квартир

29 июля 2026, 17:22

Девелопер Лесникова: 58% покупателей жилья готовы доплатить за хороших соседей

Фото: iStock/simpson33

Более половины покупателей жилья готовы увеличить бюджет сделки ради хороших соседей. Об этом рассказала NEWS.ru коммерческий директор бренда ГК «Да! Девелопмент» Виктория Лесникова.