Психолог рассказал, как снять напряжение в дорожной пробке

29 июля 2026, 17:20

Психолог Кичаев: музыка и дыхательная гимнастика помогут успокоиться в пробке

Фото: iStock/anyaberkut

Дорожные пробки могут стать не только источником раздражения, но и возможностью снизить уровень стресса. Об этом рассказал психолог Александр Кичаев, перечислив эффективные техники эмоциональной разгрузки во время длительного ожидания за рулем.