Психолог рассказал, как снять напряжение в дорожной пробке
Дорожные пробки могут стать не только источником раздражения, но и возможностью снизить уровень стресса. Об этом рассказал психолог Александр Кичаев, перечислив эффективные техники эмоциональной разгрузки во время длительного ожидания за рулем.
В беседе с LIFE.ru специалист отметил, что в первую очередь важно восстановить дыхание. Он рекомендует выполнять медленный вдох на четыре счета, задерживать дыхание на две секунды, а затем делать плавный выдох на шесть счетов. Несколько повторений такого цикла помогают снизить напряжение и вернуть ощущение контроля над ситуацией.
Еще одним действенным способом Кичаев назвал прогрессивную мышечную релаксацию. Техника предполагает поочередное напряжение и расслабление различных групп мышц — от пальцев ног до мышц лица. По словам психолога, такой подход помогает снять телесные зажимы и уменьшить последствия стресса.
Для эмоционального переключения эксперт также советует включить любимую музыку, подкаст или аудиокнигу. По его мнению, приятный контент помогает отвлечься от ожидания и делает время в пробке менее утомительным. Если в автомобиле есть пассажиры, полезным может стать обычный разговор.
Кроме того, психолог рекомендует использовать вынужденную остановку для размышлений о планах или приятных событиях, а также выполнять небольшую разминку прямо в водительском кресле. Круговые движения плечами, легкие наклоны головы, моргание и перевод взгляда вдаль способствуют улучшению кровообращения и помогают снять усталость.
В качестве простого игрового приема Кичаев предложил считать автомобили определенного цвета, встречающиеся на дороге. По его словам, подобное занятие переключает внимание и снижает уровень тревожности.
Специалист подчеркнул, что пробки являются временным явлением, поэтому важно не позволять негативным эмоциям полностью завладеть вниманием. Использование несложных психологических техник, по его мнению, помогает легче переносить ожидание и сохранять спокойствие за рулем.
Читайте также: