В МВД рассказали, как мошенники обманывают водителей такси через оплату картой
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило о мошеннической схеме, ориентированной на водителей такси.
Преступники заказывали поездку через сервис, указывая в комментариях, что оплата будет произведена по банковской карте. Затем они связывались с водителем и, ссылаясь на необходимость оплаты, просили сообщить данные карты и код из SMS.
Получив эти сведения, злоумышленники входили в мобильное приложение банка от имени жертвы. Используя номер карты, CVV-код и код подтверждения, они получали полный доступ к счёту и похищали деньги, передает Общественная Служба Новостей.
В ведомстве отметили, что эта схема обмана не ограничивается только таксистами. Аналогичные атаки могли быть направлены на работников любых сфер услуг, где оплата принимается удалённо с помощью карты.
Читайте также: