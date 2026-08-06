Девочка из США в «маске Бэтмена» преобразилась после операции в Петербурге

06 августа 2026, 02:08

Американская пациентка в «маске Бэтмена» преобразилась после операции в Петербурге

Фото: iStock/towfiqu ahamed

Американская девочка Луна с врождённым гигантским родимым пятном (меланоцитарным невусом) на лице, прозванная ребёнком в «маске Бэтмена», кардинально изменилась после заключительной операции в Санкт-Петербурге. Снимками в личном блоге поделилась её мать Кэрол Феннер, передает РИА Новости.