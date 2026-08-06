Девочка из США в «маске Бэтмена» преобразилась после операции в Петербурге
Американская девочка Луна с врождённым гигантским родимым пятном (меланоцитарным невусом) на лице, прозванная ребёнком в «маске Бэтмена», кардинально изменилась после заключительной операции в Санкт-Петербурге. Снимками в личном блоге поделилась её мать Кэрол Феннер, передает РИА Новости.
Семья юной пациентки приезжала в Россию несколько раз. Лечение длилось около семи лет, и прошлым летом курс был завершён уже на 80%. Врачи в США признались в бессилии и отказали родителям девочки в помощи, предложив слишком сложную и длительную программу, однако российские специалисты взялись за этот случай и успешно организовали лечение в несколько этапов.
Согласно материалу, 22 июля 2026 года Луне провели финальное хирургическое вмешательство по удалению остатков невуса и рубцов в частной клинике. Через некоторое время медики сняли швы и повязки. По словам представителей клиники, маленькая пациентка была очень рада – она танцевала и улыбалась. На последних опубликованных фото девочки заметна лёгкая припухлость после операции, но в целом лицо выглядит гораздо более гладким, на нём остались лишь небольшие участки с пластырем.
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