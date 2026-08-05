Инфекционист назвала необратимо повреждающее мозг за несколько часов заболевание

05 августа 2026, 17:27

Врач Вильниц: Каждый четвертый случай менингита заканчивается инвалидностью

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИО вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц назвала заболевание, которое за несколько часов может привести к необратимому повреждению мозга. Об этом пишет «Лента.ру».