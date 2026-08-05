Инфекционист назвала необратимо повреждающее мозг за несколько часов заболевание
Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИО вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц назвала заболевание, которое за несколько часов может привести к необратимому повреждению мозга. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам инфекциониста, наибольшую опасность представляют гнойные менингиты. Заболевание развивается настолько стремительно, что от первых симптомов до критического состояния порой проходит всего несколько часов. В таких случаях минимизировать последствия становится крайне сложно, отметила врач.
Она подчеркнула, что каждый четвертый случай менингита заканчивается инвалидностью. До 70 процентов пациентов, перенесших тяжелые формы нейроинфекции, нуждаются в длительной реабилитации, которая может длиться всю жизнь. Среди наиболее частых осложнений Вильниц выделила потерю слуха, нарушения речи, снижение когнитивных функций, двигательные расстройства, эпилепсию и инсульты.
Эксперт добавила, что при самых тяжелых формах заболевания, таких как генерализованные (сочетание менингита с сепсисом), нарушение кровообращения в крупных сосудах может привести к необратимым изменениям в тканях. В таких случаях приходится прибегать к хирургическим вмешательствам, включая ампутации конечностей.
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